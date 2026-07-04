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Reggio, chiusura pomeridiana dei cimiteri. Gli orari estivi

L'avviso del Comune

04 Luglio 2026 - 09:50 | di Redazione

Cimitero Archi

Il Comune di Reggio Calabria ha varato le nuove disposizioni per l’accesso ai cimiteri cittadini durante i mesi più caldi dell’anno. Per andare incontro alle esigenze di servizio e rimodulare l’afflusso dell’utenza, è stata disposta la chiusura pomeridiana temporanea di tutte le strutture comunali.

Il periodo e le regole dell’orario estivo

A partire da lunedì 6 luglio 2026 e fino a lunedì 24 agosto 2026, i cimiteri comunali osserveranno un turno esclusivamente mattutino.

Le modalità di accesso nello specifico:

  • Chiusura totale: ore 13:00
  • Ultimo ingresso consentito: ore 12:45 (ovvero 15 minuti prima della chiusura dei cancelli).

La cittadinanza è invitata a pianificare le visite ai propri cari esclusivamente nelle ore della mattina per evitare di trovare i cancelli sbarrati.

Il quadro degli orari ordinari

Si ricorda che, al di fuori del periodo di chiusura pomeridiana estiva sopra indicato (e a partire dallo scorso 29 marzo), il piano orario standard per i cimiteri di Reggio Calabria prevede la seguente suddivisione:

Cimiteri di Condera e Modena

  • Da Lunedì a Sabato: ore 7:00 – 18:00 (orario continuato)
  • Domenica: ore 7:00 – 13:00

Cimiteri Periferici

  • Lunedì: CHIUSO
  • Da Martedì a Sabato: ore 8:00 – 12:00 e ore 16:00 – 18:00
  • Domenica: ore 7:00 – 13:00

Nota di servizio: In tutti i periodi dell’anno, l’accesso è tassativamente consentito fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura ufficiale. Per i cimiteri dotati di ingressi secondari, l’apertura dei cancelli laterali è posticipata di mezz’ora rispetto all’orario principale, mentre la loro chiusura viene anticipata di 30 minuti.

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