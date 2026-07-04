Bimbo di due anni cade dalla tromba delle scale nel Vibonese, prognosi riservata

Trasportato prima in ospedale, è stato poi trasferito in un centro specializzato

Un bambino di due anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dalle scale della propria abitazione.

Il piccolo è stato soccorso nel primo pomeriggio di ieri e trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Jazzolino’ di Vibo Valentia, dove le sue condizioni hanno richiesto l’immediata attivazione delle procedure per il trasferimento in un centro specializzato.

Secondo una prima ricostruzione il bambino sarebbe precipitato nella tromba delle scale di casa per cause ancora in corso di accertamento.

Fonte: Ansa Calabria