Reggio si prepara al 1° Consiglio comunale all’Arena: i punti all’ordine del giorno

6 i punti chiave. La seduta sarà inizialmente presieduta dal consigliere anziano che guiderà l'aula fino all'elezione del nuovo Presidente

Prende ufficialmente il via la nuova consiliatura a Reggio Calabria. È stata infatti fissata la data per la seduta di insediamento del primo Consiglio Comunale dell’era guidata dal neosindaco Francesco Cannizzaro.

Per l’occasione, la massima assise cittadina abbandona temporaneamente Palazzo San Giorgio per trasferirsi in una cornice d’eccezione: i lavori si terranno infatti all’aperto, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, lunedì 6 luglio 2026 alle ore 18:30 (con eventuale seconda convocazione fissata per il giorno successivo, alla stessa ora).

La seduta, come previsto dallo Statuto, sarà inizialmente presieduta dal consigliere anziano (ovvero colui che ha ottenuto il maggior numero di voti preferenziali), che guiderà l’aula fino all’elezione del nuovo Presidente ufficiale. Nel corso della serata sono inoltre previsti diversi interventi istituzionali da parte delle autorità presenti.

I punti all’ordine del giorno

Il debutto della nuova amministrazione seguirà un iter burocratico e istituzionale ben preciso, articolato in 6 punti chiave pubblicati sul sito ufficiale del Comune:

1. Convalida degli eletti: L’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri ed eventuali surroghe.

L’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri ed eventuali surroghe. 2. Giuramento del Sindaco: Il momento solenne in cui la nuova guida della città giurerà fedeltà alla Costituzione.

Il momento solenne in cui la nuova guida della città giurerà fedeltà alla Costituzione. 3. Elezione dell’Ufficio di Presidenza: La votazione per il Presidente del Consiglio, due Vice Presidenti e due Segretari Questori.

La votazione per il Presidente del Consiglio, due Vice Presidenti e due Segretari Questori. 4. Comunicazione della Giunta: Il Sindaco comunicherà ufficialmente alla città e all’aula i nomi della nuova squadra di assessori.

Il Sindaco comunicherà ufficialmente alla città e all’aula i nomi della nuova squadra di assessori. 5. Costituzione dei gruppi consiliari: La presa d’atto ufficiale degli schieramenti e dei relativi capigruppo.

La presa d’atto ufficiale degli schieramenti e dei relativi capigruppo. 6. Commissione Elettorale: La nomina dei componenti della Commissione Elettorale Comunale.