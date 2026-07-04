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Trasporti, Minasi: ‘Due nuovi treni per la Jonica. Ascoltati i sindaci. Grazie Salvini e Ferrovie’

"Un segnale di grandissima attenzione verso la Calabria e la sua mobilità. La linea Jonica ha sofferto troppo a lungo" le parole della senatrice

04 Luglio 2026 - 07:02 | Comunicato stampa

tilde minasi

“Si tratta di un risultato straordinario che dà una risposta immediata e concreta alle legittime richieste dei primi cittadini e di tutta la comunità della fascia jonica”.

Lo afferma la senatrice della Lega, Tilde Minasi, commentando il provvedimento di Ferrovie dello Stato che, a partire dal prossimo 6 luglio, vedrà l’introduzione di due nuovi treni per potenziare i collegamenti con la linea Jonica.

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Nuovi collegamenti per la stagione estiva

“L’attivazione di queste nuove corse rappresenta un segnale di grandissima attenzione verso la Calabria e la sua mobilità, specialmente in un momento cruciale come l’inizio della stagione estiva, quando la richiesta di trasporti efficienti diventa fondamentale sia per i residenti che per i turisti. Per questo motivo – continua la senatrice – voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e ai vertici di Ferrovie dello Stato per aver recepito con tempestività le istanze del territorio, dimostrando una forte sensibilità istituzionale e una capacità di ascolto che per anni sono mancate.

La linea Jonica ha sofferto troppo a lungo di un deficit di collegamenti che oggi, grazie all’impegno costante della Lega al governo e alla sinergia con gli amministratori locali, stiamo finalmente colmando. Questo intervento – procede Minasi – non è un fatto isolato, ma si inserisce in una visione strategica complessiva di rilancio infrastrutturale della nostra regione, che mette al centro il potenziamento delle reti regionali, l’ammodernamento della SS106 e i grandi investimenti sull’Alta Velocità.

La Calabria – conclude la Senatrice – sta finalmente uscendo dall’isolamento: continueremo a lavorare pancia a terra affinché ogni territorio della nostra regione riceva i servizi che merita”.

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LegaTilde MinasiReggio Calabria Politica
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