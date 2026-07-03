Calciomercato: mister Trocini torna in pista. Riparte dalla Virtus Francavilla

Ultime tre stagioni sulla panchina della Reggina, con le ultime due vissute non pienamente, essendo subentrato nel campionato 2024-25 e in quella successiva esonerato dopo otto giornate. Mister Trocini orna in pista e si accomoda su una panchina che lo ha già visto protagonista.

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Bruno Trocini.

Per il tecnico calabrese si tratta di un ritorno in biancazzurro, dopo l’esperienza vissuta sulla panchina della Virtus dal novembre 2018 al marzo 2021. Mister Trocini ritrova infatti una piazza che conosce profondamente e nella quale ha lasciato un ricordo importante, guidando la squadra in una delle pagine più significative della sua storia recente.

Arrivato a Francavilla nel novembre 2018 con la squadra nelle zone basse della classifica, in stretta sinergia con il Direttore Fernandez, riuscì a cambiare il volto del campionato, conducendo la Virtus fino a uno straordinario sesto posto e alla qualificazione ai playoff di Serie C, impreziosita da una rimonta che resta tra le più belle della storia del club. Nelle due stagioni successive ha poi consolidato il percorso della squadra tra i professionisti, contribuendo alla crescita tecnica e identitaria della società.

La società rivolge a mister Bruno Trocini il più caloroso bentornato, con l’auspicio che questa nuova avventura possa regalare ulteriori soddisfazioni ai colori biancazzurri”.