Nuova convocazione del Consiglio regionale della Calabria: 5 punti all’ordine del giorno
Referendum confini territoriali, misure anti PFAS e sicurezza stradale al centro della nuova seduta del Consiglio regionale
03 Luglio 2026 - 18:03 | Comunicato stampa
Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha convocato l’Assemblea legislativa per martedì 7 luglio 2026, alle ore 11.00, a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria.
La seduta si aprirà con l’esame della proposta di provvedimento amministrativo relativa all’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia, con relatore il consigliere Vito Pitaro.
PFAS e sicurezza stradale all’ordine del giorno
All’ordine del giorno figurano inoltre la proposta di legge, di iniziativa dei consiglieri regionali Laghi e Ferrari, recante misure per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), con relatore il consigliere Laghi, e la proposta di legge del consigliere Ferrari contenente norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale, illustrata dallo stesso relatore.
L’Assemblea sarà inoltre chiamata a discutere l’ordine del giorno presentato dal consigliere Giannetta per l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale dedicato all’approfondimento delle modalità attuative delle disposizioni riguardanti i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel Servizio sanitario regionale.
Nomine e designazioni regionali
Completa l’ordine del giorno il punto relativo alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per ulteriori approfondimenti vi rimando al seguente link.
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