Reggio, vasto incendio al Girasole: intervento in corso dei Vigili – VIDEO

Un vasto incendio è divampato poco fa all’interno della struttura “Girasole“, l’ex area mercatale di viale Messina. L’allarme è scattato immediatamente quando i residenti della zona hanno notato le prime fiamme e una densa coltre nera levarsi dall’immobile, propagandosi rapidamente all’interno della struttura di proprietà del Comune.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, attualmente al lavoro per domare il rogo, circoscrivere le fiamme ed evitare che possano propagarsi ulteriormente.

Al di là della cronaca di questi concitati minuti, l’incendio riaccende prepotentemente i riflettori su una ferita aperta della città. La struttura del “Girasole” è ormai da anni completamente abbandonata a se stessa, ostaggio dell’incuria.

Più volte l’immobile è stato occupato abusivamente e invaso da senzatetto in cerca di un riparo. Cumuli di rifiuti e sterpaglie si sono stratificati nel corso degli anni.

Resta ancora tutto da capire sul fronte della dinamica che ha portato al rogo.