Turismo, Calabrese: ‘Con il Piano 2026 rafforziamo la competitività della Calabria’

“L’adozione del Piano esecutivo annuale di Promozione turistica 2026 rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia della Regione Calabria per consolidare e rafforzare il posizionamento della nostra destinazione sui mercati nazionali e internazionali. Si tratta di uno strumento operativo che, partendo dall’analisi dei dati turistici e dai risultati raggiunti nel 2025, definisce obiettivi concreti e azioni mirate per valorizzare al meglio le straordinarie risorse del nostro territorio”.

È quanto dichiara l’assessore regionale al turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, nel merito del Piano, approvato dalla Giunta, su sua proposta e del presidente Roberto Occhiuto.

“Si tratta – prosegue Calabrese – di un programma concreto attraverso il quale puntiamo a sostenere una crescita equilibrata e sostenibile del settore, migliorando la qualità dell’offerta e rafforzando la capacità delle nostre destinazioni di intercettare le nuove esigenze della domanda turistica attraverso pacchetti territoriali integrati e un sistema sempre più competitivo. La Calabria può contare su un patrimonio unico fatto di bellezze naturali, cultura, tradizioni, identità, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche. È su questi punti di forza che intendiamo investire con determinazione, promuovendo un’immagine moderna e autentica della nostra regione e valorizzando le peculiarità di ogni territorio. Tra gli obiettivi prioritari vi è anche la destagionalizzazione dei flussi turistici, affinché la Calabria possa essere vissuta e scelta durante tutto l’arco dell’anno. Parallelamente continueremo a lavorare per integrare sempre più l’offerta turistica con quella culturale e ambientale, favorendo uno sviluppo sostenibile capace di generare opportunità economiche, occupazione e crescita diffusa per le comunità locali”.