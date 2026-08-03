Reggina: prima del rientro dal ritiro, arriveranno gli attaccanti?

La società amaranto ha comunicato il programma della nuova settimana di lavoro nel ritiro di Cantalupa. La Reggina continuerà la preparazione con diverse doppie sedute di allenamento e due test utili per verificare i progressi della squadra guidata da Marco Marchionni. Il primo allenamento congiunto è in programma mercoledì 5 agosto contro la Polisportiva Bruinese. L’accesso sarà libero sia per i tifosi sia per gli operatori dell’informazione.

Leggi anche

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 8 agosto, quando gli amaranto affronteranno l’AC Gozzano Calcio. Un test probabilmente più indicativo, considerato anche il livello dell’avversario. Non sono state ancora fornite comunicazioni ufficiali sulla conclusione della prima parte della preparazione. Resta quindi da capire se il ritiro terminerà proprio il giorno dopo l’allenamento congiunto dell’8 agosto oppure se il gruppo proseguirà il lavoro in Piemonte.

Nel frattempo sono attese nuove ufficializzazioni sul fronte mercato. La curiosità principale riguarda soprattutto il reparto offensivo: i tifosi attendono di capire se la squadra tornerà a Reggio Calabria con i nuovi attaccanti richiesti per completare l’organico. Ma come spesso accade, per quel ruolo, se si alza il livello, c’è sempre da aspettare un pò di più.