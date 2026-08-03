Reggina, l’ex Taibi: il famoso patto, Lotito, le rivali degli amaranto e gli attaccanti

Lo abbiamo intervistato come CityNow qualche giorno addietro per avere maggiori informazioni sul centrocampista Simone Franchini, torna a vestire la maglia della Reggina, dopo averla indossata nella stagione 2018-19, portato a Reggio Calabria dal Ds Taibi. Il direttore ha parlato oggi a Gazzetta del Sud, partendo da quel patto stretto con Filippo Inzaghi dopo quella maledetta estate del 2023: “È un patto che abbiamo sottoscritto con Pippo Inzaghi. Andammo via a malincuore per le note vicende. Prima o poi saremo di nuovo al Sant’Agata, ne sono convinto. Non è ancora il momento, ma le promesse vanno mantenute.

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Lotito è un imprenditore di alto livello che rilancerà la Reggina. Ha scelto poi un collaboratore come Romairone, che conosco bene. È un grande direttore sportivo e l’ha già dimostrato portando 11 volti nuovi. La piazza è finita in mani sicure.

Nissa, Trapani e Athletic Palermo saranno le principali rivali. La squadra di Marchionni partirà comunque in pole position, anche se non è scontato che vinca. Il campionato di D è complicato: quando sbagli due gare rischi di uscire fuori strada. A differenza della Lega Pro, infatti, non c’è il salvagente dei playoff.

Marchionni è il profilo giusto? È un allenatore importante che avevo tentato di portare a Pistoia. C’era stato un contatto, poi si è liberato Bisoli e ho chiuso con lui”.

Lotito e i successi nel calcio

“La storia parla per Lotito. Prese una Lazio indebitata e l’ha portata fuori dal tunnel, alzando trofei e qualificandola più volte in Champions. Un percorso virtuoso l’ha compiuto anche a Salerno. Dalla serie D, passando per la Seconda Divisione, ha riportato la Salernitana in A. Spero possa ripetersi anche a Reggio”.

Gli attaccanti

“Gli attaccanti vanno inseriti in organico. Se hai due centravanti di un certo peso diventa semplice conquistare i tre punti. In categorie come queste è indispensabile avere il classico bomber in grado di salire in doppia cifra”.

Quel play off senza società

“Ci lasciarono soli. Nessun dirigente venne a Bolzano. Se a gennaio non ci fossero stati problemi economici e mi avessero messo nelle condizioni di prendere due innesti di spessore, saremmo an- dati in A. Purtroppo, negli anni a Reggio ho convissuto con proprietà poco solide. Forse solo con Gallo ho avuto alle spalle una dirigenza forte, poi penalizzata dal Covid. Senza la pandemia, saremmo arrivati lontano”.

