Reggina: il programma della settimana e primi allenamenti congiunti. Le date ufficiali
Si aprono le sedute a stampa e tifosi ma in giorni stabiliti
03 Agosto 2026 - 09:17 | Redazione
As Reggina 1914 comunica il programma delle attività inerenti il ritiro precampionato che si sta svolgendo a Cantalupa. A partire da mercoledì 5 agosto, in occasione dell’allenamento congiunto con la Polisportiva Bruinese, accesso libero per stampa e tifosi. Domenica 9 agosto è previsto il secondo allenamento congiunto degli amaranto, che saranno impegnati con l’AC Gozzano Calcio.
Lunedì 3 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte chiuse)
Martedì 4 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte chiuse)
Mercoledì 5 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)
Allenamento congiunto Reggina-Polisportiva Bruinese, campo sportivo Grande Torino ore 18:00 (porte aperte)
Giovedì 6 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)
Venerdì 7 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)
Sabato 8 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Allenamento congiunto Reggina-A.C. Gozzano, campo sportivo Grande Torino ore 18:00 (porte aperte)
Domenica 9 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
NB: Il programma potrebbe essere oggetto di modifiche, in tal caso il club fornirà tempestivo preavviso.
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