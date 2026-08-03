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Reggina: il programma della settimana e primi allenamenti congiunti. Le date ufficiali

Si aprono le sedute a stampa e tifosi ma in giorni stabiliti

03 Agosto 2026 - 09:17 | Redazione

Marco Marchionni

As Reggina 1914 comunica il programma delle attività inerenti il ritiro precampionato che si sta svolgendo a Cantalupa. A partire da mercoledì 5 agosto, in occasione dell’allenamento congiunto con la Polisportiva Bruinese, accesso libero per stampa e tifosi. Domenica 9 agosto è previsto il secondo allenamento congiunto degli amaranto, che saranno impegnati con l’AC Gozzano Calcio.

Lunedì 3 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte chiuse)

Martedì 4 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte chiuse)

Mercoledì 5 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)
Allenamento congiunto Reggina-Polisportiva Bruinese, campo sportivo Grande Torino ore 18:00 (porte aperte)

Giovedì 6 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Venerdì 7 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)

Sabato 8 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Allenamento congiunto Reggina-A.C. Gozzano, campo sportivo Grande Torino ore 18:00 (porte aperte)

Domenica 9 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)

NB: Il programma potrebbe essere oggetto di modifiche, in tal caso il club fornirà tempestivo preavviso.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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