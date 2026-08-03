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Calciomercato Reggina: organico da completare, ma occhio alle uscite

Poco più di un mese all'inizio del campionato. L'attesa maggiore è per gli attaccanti

03 Agosto 2026 - 09:03 | Redazione

Reggina Di Grazia

Sta per iniziare una nuova settimana di lavoro per la Reggina, impegnata nel ritiro di Cantalupa, agli ordini di mister Marco Marchionni. Il tecnico ha attualmente a disposizione 19 calciatori, con un organico ancora da completare attraverso nuovi innesti. Il gruppo potrebbe, però, subire anche alcune modifiche in uscita. Non è escluso, infatti, che qualcuno dei giocatori presenti possa lasciare la squadra nelle prossime settimane.

Sotto osservazione ci sono soprattutto alcuni elementi già sotto contratto dalla passata stagione. È il caso di Di Grazia e Verduci, sui quali sarà Marchionni a esprimere la valutazione definitiva al termine di questa fase della preparazione.

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Diversa la situazione di Rosario Girasole. In questo caso la scelta potrebbe dipendere principalmente dal calciatore, seguito da diverse società e chiamato a decidere quale percorso intraprendere. Sono invece fuori dal progetto tecnico i due giovani classe 2008 Chirico e Macrì, non convocati per il ritiro. Entrambi sono alla ricerca di una nuova sistemazione. La giovane età e lo status di Under potrebbero agevolare il trasferimento verso società interessate a valorizzarli.

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