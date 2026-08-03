Calciomercato Reggina: organico da completare, ma occhio alle uscite

Sta per iniziare una nuova settimana di lavoro per la Reggina, impegnata nel ritiro di Cantalupa, agli ordini di mister Marco Marchionni. Il tecnico ha attualmente a disposizione 19 calciatori, con un organico ancora da completare attraverso nuovi innesti. Il gruppo potrebbe, però, subire anche alcune modifiche in uscita. Non è escluso, infatti, che qualcuno dei giocatori presenti possa lasciare la squadra nelle prossime settimane.

Sotto osservazione ci sono soprattutto alcuni elementi già sotto contratto dalla passata stagione. È il caso di Di Grazia e Verduci, sui quali sarà Marchionni a esprimere la valutazione definitiva al termine di questa fase della preparazione.

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Diversa la situazione di Rosario Girasole. In questo caso la scelta potrebbe dipendere principalmente dal calciatore, seguito da diverse società e chiamato a decidere quale percorso intraprendere. Sono invece fuori dal progetto tecnico i due giovani classe 2008 Chirico e Macrì, non convocati per il ritiro. Entrambi sono alla ricerca di una nuova sistemazione. La giovane età e lo status di Under potrebbero agevolare il trasferimento verso società interessate a valorizzarli.