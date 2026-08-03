Nissa: mister Di Gaetano gioca a carte scoperte. Poi la motivazione sull’addio di Kragl

Dopo il ritiro avviato a Caltanissetta, la Nissa si è trasferita a Linguaglossa, dove sosterà fino al prossimo 13 agosto. Il quotidiano La Sicilia ha raccolto le prime dichiarazioni del tecnico Di Gaetano il quale ha parlato di identità, modulo e chiarito l’addio di Kragl: “Questo è il momento di lavorare, lavorare e lavorare. I ragazzi sono arrivati in buone condizioni e stanno lavorando con intensità. Io e lo staff tecnico siamo contenti del loro atteggiamento. A Caltanissetta, nella prima settimana, abbiamo svolto soprattutto un lavoro di ripristino, per portare tutti allo stesso livello di condizione.

Le impressioni sono buone. Avevamo uno zoccolo duro importante della scorsa stagione dal quale siamo ripartiti, ragazzi predisposti al sacrificio e al lavoro. Su questa base abbiamo aggiunto altri ottimi giocatori e credo che la squadra sia ben assortita”.

Il mix e l’identità

“Una squadra è come un cantiere: se mettiamo solo ingegneri il lavoro non lo farà nessuno, se mettiamo solo operai il palazzo crollerà. Noi dobbiamo costruire una rosa equilibrata e la società è vigile sul mercato per completarla con gli elementi che ancora servono. Quest’anno giocheremo con tre attaccanti. Stiamo lavorando sul 3-4-3, i tre davanti saranno il nostro punto fermo. Il 3-5-2 solo in alternativa”.

La questione Kragl

“Facciamo chiarezza: nessuno è stato mandato via. Chi è andato lo ha fatto perché non voleva giocare in un ruolo diverso rispetto a quello ricoperto finora”.