City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calciomercato Reggina: l’idea di un centrocampo di categoria superiore. Si punta su un altro ex

E' il reparto che determina maggiormente gli equilibri di una squadra

03 Agosto 2026 - 11:32 | Redazione

Reggina Cremonese Bianchi

In categorie come la Serie D, la scelta di un portiere Under affidabile e la costruzione di un attacco prolifico vengono spesso considerate decisive per puntare alla vittoria. Nel calcio, però, il reparto che determina maggiormente gli equilibri di una squadra resta il centrocampo. È in quella zona che si sviluppa la manovra offensiva e si garantisce protezione alla difesa. Per questo motivo la Reggina, parallelamente alla ricerca degli attaccanti, sta lavorando per costruire una linea mediana solida e completa, composta da calciatori con caratteristiche diverse e complementari.

Leggi anche

Al riconfermato Laaribi si sono aggiunti, almeno per il momento, Abonckelet e Franchini. Si attendono inoltre novità sul fronte Acquadro, centrocampista individuato da tempo dalla società amaranto. Poi ci sono quelli più esterni e rimane da capire quale sistema tattico Marchionni intende adottare, quindi Baggi, Porcino, Rotulo, i giovani Palmieri, Specker, Toscano. La Reggina ha bussato anche alla porta di Nicolò Bianchi, centrocampista esperto e protagonista in passato di diverse promozioni dalla Serie C alla Serie B. Per lui si tratterebbe di un ritorno in amaranto, dopo l’esperienza vissuta a Reggio Calabria e il grande ricordo lasciato soprattutto nella prima stagione con Mimmo Toscano in panchina.

Leggi anche

L’arrivo di Bianchi rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di un centrocampo che, per qualità, esperienza e profondità, potrebbe tranquillamente competere anche in Serie C.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?