Calciomercato Reggina: l’idea di un centrocampo di categoria superiore. Si punta su un altro ex

In categorie come la Serie D, la scelta di un portiere Under affidabile e la costruzione di un attacco prolifico vengono spesso considerate decisive per puntare alla vittoria. Nel calcio, però, il reparto che determina maggiormente gli equilibri di una squadra resta il centrocampo. È in quella zona che si sviluppa la manovra offensiva e si garantisce protezione alla difesa. Per questo motivo la Reggina, parallelamente alla ricerca degli attaccanti, sta lavorando per costruire una linea mediana solida e completa, composta da calciatori con caratteristiche diverse e complementari.

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Al riconfermato Laaribi si sono aggiunti, almeno per il momento, Abonckelet e Franchini. Si attendono inoltre novità sul fronte Acquadro, centrocampista individuato da tempo dalla società amaranto. Poi ci sono quelli più esterni e rimane da capire quale sistema tattico Marchionni intende adottare, quindi Baggi, Porcino, Rotulo, i giovani Palmieri, Specker, Toscano. La Reggina ha bussato anche alla porta di Nicolò Bianchi, centrocampista esperto e protagonista in passato di diverse promozioni dalla Serie C alla Serie B. Per lui si tratterebbe di un ritorno in amaranto, dopo l’esperienza vissuta a Reggio Calabria e il grande ricordo lasciato soprattutto nella prima stagione con Mimmo Toscano in panchina.

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L’arrivo di Bianchi rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di un centrocampo che, per qualità, esperienza e profondità, potrebbe tranquillamente competere anche in Serie C.