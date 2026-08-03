Ponte Calopinace, Cannizzaro anticipa il giorno dell’inaugurazione: ‘Sarà una grande festa per Reggio’

Il Ponte Calopinace sarà inaugurato il 9 ottobre. È la data annunciata dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, durante la presentazione del nuovo progetto destinato a completare una delle opere pubbliche più discusse della città.

Il primo cittadino ha illustrato un cronoprogramma preciso. I lavori ripartiranno martedì 4 agosto, subiranno una breve sospensione nel periodo centrale del mese e riprenderanno definitivamente il 24 agosto.

«Domani mattina, 4 agosto, partiranno i lavori», ha annunciato Cannizzaro. «Il cantiere si fermerà tra il 12 e il 13 agosto, perché anche gli operatori hanno diritto alle ferie, ma soltanto per dieci giorni. I lavori riprenderanno il 24 agosto».

Il sindaco ha voluto chiarire in anticipo la sospensione programmata, per evitare che la pausa estiva possa essere interpretata come un nuovo blocco dell’opera.

«Non vorrei che, dopo la partenza dei lavori, qualcuno dicesse che il cantiere è stato nuovamente fermato. La sospensione è già prevista e sarà limitata a dieci giorni».

Inaugurazione fissata per il 9 ottobre

La data principale indicata dall’amministrazione comunale è quella del 9 ottobre, giorno in cui il ponte dovrebbe essere aperto e consegnato definitivamente alla città.

«Comunicazione ufficiale: il 9 ottobre inaugureremo l’opera. Siete tutti invitati, faremo una grande festa per la città», ha dichiarato Cannizzaro.

L’obiettivo dell’amministrazione è quindi completare in poco più di due mesi gli interventi necessari per rendere percorribile il collegamento tra il Lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud.

Una data che, nelle intenzioni del sindaco, dovrà segnare la conclusione di una vicenda durata anni, tra rallentamenti, modifiche progettuali e problemi amministrativi.

«Abbiamo bloccato la rescissione del contratto»

Cannizzaro ha ricordato di avere bloccato, subito dopo il suo insediamento, il procedimento avviato per la rescissione del contratto con l’impresa.

Una scelta ritenuta necessaria per evitare nuovi contenziosi e ulteriori ritardi.

«La prima cosa che ho capito è che rescindere il contratto sarebbe stata una mannaia per quest’opera e avrebbe rappresentato la dimostrazione del fallimento amministrativo della città», ha spiegato.

L’amministrazione ha quindi deciso di riaprire il confronto con l’impresa e con gli uffici comunali, individuando una soluzione tecnica e amministrativa per consentire la ripartenza del cantiere.

«Abbiamo bloccato la procedura, ci siamo seduti intorno a un tavolo e abbiamo lavorato affinché tutto questo potesse realizzarsi».

«Abbiamo dimostrato che a Reggio le cose si possono fare»

Il primo cittadino ha sottolineato il lavoro svolto nelle ultime settimane dalla squadra politica e amministrativa.

«Non siamo Superman. Abbiamo semplicemente messo la testa sul problema e lavorato mattina, pomeriggio e, a volte, anche la notte».

Per Cannizzaro, il completamento del ponte avrà anche un valore simbolico. L’opera era diventata negli anni oggetto di critiche e ironie anche fuori dalla città.

«Questa incompiuta era conosciuta anche nelle altre province della Calabria. Come cittadini venivamo presi in giro. Oggi stiamo dimostrando che le cose si possono fare anche a Reggio, comprese quelle più complicate».

Il cronoprogramma annunciato prevede quindi tre passaggi principali: avvio dei lavori il 4 agosto, ripresa definitiva il 24 agosto e inaugurazione il 9 ottobre.

Da quella data il collegamento dovrebbe finalmente unire il centro cittadino con il Parco Lineare Sud, chiudendo uno dei capitoli più lunghi e controversi delle opere pubbliche reggine.