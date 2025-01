Chi è Giovanni Calabrese, assessore al lavoro della Regione Calabria

Giovanni Calabrese è l’attuale Assessore alle Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale della Regione Calabria, un ruolo strategico per lo sviluppo delle competenze e delle opportunità di lavoro sul territorio. Tra le sue principali competenze rientrano la gestione delle politiche per il Lavoro e la Formazione professionale, l’implementazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e il settore dell’Alta formazione, oltre alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo del Turismo.

Classe 1973, è una figura di spicco nella politica calabrese e regionale. Nato e cresciuto a Locri, città in cui risiede tuttora, Calabrese è un uomo profondamente legato al suo territorio. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Firenze, ha maturato un’esperienza professionale come consulente aziendale e ha lavorato nel settore turistico-alberghiero durante il suo soggiorno a Firenze.

Tornato a Locri nel 2003 per motivi familiari, si è distinto come promotore del “Progetto Jonitel“, una delle iniziative imprenditoriali più importanti nella città negli ultimi decenni. Questo progetto ha rappresentato una significativa opportunità di lavoro per molti giovani calabresi, consolidandosi con la creazione della Call & Call Lokroi, una società attiva nel settore dei call e contact center.

Una carriera politica iniziata tra passione e determinazione

La passione per la politica accompagna Calabrese fin da giovane. Durante gli anni universitari a Firenze, è stato rappresentante del FUAN – Destra Universitaria presso il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e nel Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche. Successivamente, ha proseguito il suo impegno politico con l’iscrizione ad Alleanza Nazionale nel 1994. Nel 2003 ha fondato il movimento politico-culturale “LocrIdeAzione”, un punto di riferimento per la cittadinanza locrese e del comprensorio circostante.

Il suo percorso amministrativo inizia nel 2006, quando viene eletto consigliere comunale a Locri nella lista “Orizzonti Nuovi per Locri”, rivestendo i ruoli di assessore e vicesindaco. Nel 2011 fonda il Movimento Civico “Leali alla Città” e si candida come sindaco di Locri, risultando il secondo candidato più votato e diventando consigliere comunale di minoranza. Successivamente, viene nominato assessore provinciale di Reggio Calabria con deleghe strategiche come Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica e Sviluppo delle Aree Costiere.

Sindaco di Locri: due mandati consecutivi

Nel 2013, Calabrese viene eletto sindaco di Locri con la lista civica “Tutti per Locri”, ottenendo il 65% dei consensi. Riconfermato nel 2018 con il 70% dei voti, è il primo sindaco della città a ricoprire due mandati consecutivi sotto la nuova legge elettorale. Durante la sua amministrazione, ha lavorato con determinazione per ridare dignità e centralità a Locri, invertendo un periodo di declino sociale e amministrativo.

L’impegno regionale con Fratelli d’Italia

Nel 2019, dopo lo scioglimento di Alleanza Nazionale, Giovanni Calabrese aderisce a Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, portando avanti la sua visione politica ispirata ai valori della destra nazionale. La sua esperienza da primo cittadino e il suo attaccamento al territorio lo spingono a candidarsi per ruoli di maggior rilevanza a livello regionale. La sua missione è chiara: restituire alla Calabria il ruolo che merita, combattendo la malapolitica e promuovendo il rilancio culturale, sociale ed economico della regione.

Vita privata

Giovanni Calabrese è sposato con Paola Leonetti, farmacista e cittadina locrese, con la quale ha due figli, Gaia e Matteo Salvatore. La famiglia rappresenta per lui un pilastro fondamentale, insieme all’impegno politico e sociale che continua a portare avanti con dedizione.

Con una carriera politica che spazia da iniziative locali a progetti di respiro regionale, Giovanni Calabrese si configura come una figura di riferimento per il futuro della Calabria, determinato a promuovere il cambiamento e a dare voce alle istanze dei cittadini.