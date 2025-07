Sunset Party al Vulcano Beach: tutto pronto per l’arrivo di dj Prezioso

Il lido di Gioia Tauro è divenuto, negli anni, un punto di riferimento in grado di far divertire persone da tutta la regione

L’estate entra nel vivo e il Vulcano Beach di Gioia Tauro ha deciso di alzare il volume. Domenica 20 luglio, a partire dalle ore 17:00, spazio al Sunset Party con un ospite d’eccezione: dj Giorgio Prezioso.

Un evento che si preannuncia già come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sul palco ci sarà uno dei DJ più iconici della scena dance italiana, pronto a far ballare fino al tramonto e oltre con i suoi successi intramontabili.

Il Vulcano Beach Club di Gioia Tauro si conferma, ancora una volta, tra le location più in voga della Metro City di Reggio Calabria. Uno stabilimento balneare moderno ed esclusivo, dove il mare e il relax si fondono con la musica e la voglia di stare insieme. Lettini, ombrelloni e un’organizzazione curata in ogni dettaglio sono solo l’inizio: le serate e gli eventi targati Vulcano sono ormai un punto di riferimento per chi vuole vivere il meglio dell’estate calabrese.

Il Sunset Party unirà, dunque, la magnificenza del nostro paesaggio, alla buona musica ad atmosfere spensierate. Pronti a ballare?

Maggiori informazioni

Segui la pagina instagram: @vulcanobeachgioiatauro

Info, tavoli & prevendite 3271858430 – 3935422166