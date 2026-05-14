Hantavirus, la Regione Calabria costituisce la cabina di regia

La Regione Calabria ha istituto una cabina di regia per il monitoraggio e la gestione di eventuali casi di Hantavirus.

Nel decreto firmato dal dirigente generale del dipartimento Salute si legge che il rischio per la popolazione europea al momento è ritenuto molto basso, tuttavia “l’evoluzione del focolaio e le continue informazioni che pervengono riguardo ai casi e ai contatti, determinano la necessità di un monitoraggio continuo anche a livello regionale”.

Secondo quanto stabilito la cabina di regia avrà la funzione di “coordinamento delle attività di prevenzione, sorveglianza e gestione dei casi, nonché di indirizzo agli enti del servizio sanitario regionale, mediante l’adozione di indicazioni operative uniformi di tutela della salute pubblica”.

Le autorità sanitarie locali non escludono la possibilità di “dover gestire casi o contatti, sebbene siano stati segnalati in Italia solo pochi casi sporadici di infezione da Hantavirus, correlati a esposizione avvenuta all’estero o in aree transfrontaliere”.

La cabina di regia dovrà operare in supporto del dipartimento Salute e Servizi Sanitari della Regione Calabria e sotto il coordinamento del dirigente generale, Ernesto Esposito.

È composta dai direttori sanitari delle aziende sanitarie e ospedaliere, dai direttori dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, dal direttore della struttura di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, dal direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Umg di Catanzaro e dal direttore della scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali dell’Umg di Catanzaro.