Elezioni, Cannizzaro: ‘Reggio non vive la normalità da 12 anni. Vinceremo al primo turno’

La presenza di Arianna Meloni a Reggio Calabria come segnale di attenzione verso la città e verso la campagna elettorale del centrodestra. Francesco Cannizzaro, candidato sindaco e parlamentare, è intervenuto nel corso della presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali, in programma all’ÈHotel.

Un intervento politico, ma anche programmatico, nel quale Cannizzaro ha insistito su alcuni temi centrali della sua proposta: servizi, decoro, macchina amministrativa, politiche sociali e rapporto con il Governo nazionale.

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“Reggio da 12 anni non vive la normalità”

Cannizzaro ha aperto il suo intervento sottolineando il valore della presenza di Arianna Meloni in città.

“Avere Arianna Meloni a Reggio è un’attenzione particolare. È anche un incoraggiamento al sottoscritto, che evidentemente guarda già al momento in cui sarò chiamato, insieme a tutti voi, a governare i problemi di questa città”.

Il candidato del centrodestra ha poi tracciato il quadro delle difficoltà che, secondo la sua lettura, Reggio Calabria vive da anni.

“Ci impegneremo a normalizzare questa città, perché Arianna Meloni deve sapere che questa è una città che purtroppo da 12 anni non vive la normalità. È priva di servizi, di servizi essenziali. Pensiamo alle politiche sociali, pensiamo ai problemi strutturali che questa città evidenzia ogni giorno”.

Accanto alle criticità, Cannizzaro ha però rivendicato anche le potenzialità del territorio.

“Reggio ha un potenziale che poche città d’Italia hanno. Noi avremo l’arduo compito di aggredire i problemi, ma al contempo valorizzare le potenzialità”.

“Servirà una squadra di qualità”

Nel suo intervento, Cannizzaro ha insistito sulla necessità di costruire una squadra amministrativa forte, competente e in grado di guidare i processi della città.

“Non lo potrò fare da solo, servirà una grande squadra di qualità e dei migliori. È mia intenzione avvalermi dei migliori”.

Un passaggio rivolto da Cannizzaro direttamente a Fratelli d’Italia, partito della coalizione di centrodestra che sostiene la sua candidatura.

“Chiederò a Fratelli d’Italia di sottopormi all’attenzione i migliori, nell’esecutivo ma anche dove ci sarà da posizionare uomini e donne che dovranno avere la responsabilità di guidare i processi amministrativi e istituzionali. So che all’interno di questo partito qualità e competenza ce ne sono davvero tante”.

“Dal csx di denigrarci”

Cannizzaro ha poi spostato il discorso sul clima della campagna elettorale, accusando gli avversari politici di ricorrere ad attacchi personali e tentativi di delegittimazione.

“Questa presenza dimostra l’attenzione del partito e anche la qualificata campagna elettorale che stiamo portando avanti. A differenza dei nostri avversari, che sentendosi mancare il terreno sotto i piedi cercano di denigrarci”.

Il candidato sindaco ha parlato di “colpi bassi” e ha fatto riferimento alla circolazione di contenuti sui media nazionali.

“Si mettono su internet a guardare i nostri video per estrapolare quelle che sono un po’ le defaillance e poi mandarle a La7 o ai giornali nazionali, come è successo stamattina, per cercare di delegittimare gli avversari. Più lo fanno così e più io sono convinto che vinceremo al primo turno”.

“Meno male che Giorgia c’è”

Ampio spazio anche al riferimento al Governo nazionale e alla premier Giorgia Meloni, indicata da Cannizzaro come punto di riferimento del centrodestra.

“Io mi dovrò avvalere chiaramente anche del Governo nazionale. So di poter contare su Fratelli d’Italia, sui miei colleghi e amici, sui ministri di Forza Italia, ma soprattutto su quella che oggi rappresenta per me il punto di riferimento del centrodestra”.

Cannizzaro ha poi richiamato la figura di Silvio Berlusconi, attribuendo a Giorgia Meloni il ruolo di guida e federatrice dell’attuale centrodestra.

“Giorgia oggi autonomamente sostituisce colui che è stato il federatore del centrodestra, il promotore, Silvio Berlusconi. Giorgia, in maniera magistrale e autorevole, lo ha sostituito”.

Secondo il candidato sindaco, la compattezza della coalizione nazionale è legata alla leadership della presidente del Consiglio.