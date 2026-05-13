Cantiere360 rivoluziona il settore edile al Career Day di Unindustria: IA, sistema Escrow e gestionale avanzato

Grande successo per Cantiere360, l’ecosistema digitale che sta ridefinendo il settore edile, durante l’ultima edizione del Career Day organizzato da Unindustria Calabria presso il Polo Fieristico “G. Colosimo” di Catanzaro. Lo stand dell’azienda è stato letteralmente preso d’assalto durante l’evento, che ha registrato un’affluenza record di oltre 4.000 presenze tra professionisti, imprese, giovani talenti e le più alte cariche istituzionali, attratti da un software che promette di estirpare alla radice le inefficienze croniche delle costruzioni in Italia.

I dati della crisi e la rivoluzione di Cantiere360

L’edilizia B2B soffre storicamente di criticità sistemiche: un incasso medio che in Italia sfiora i 114 giorni, burocrazia asfissiante, capitali bloccati in magazzino e cantieri esposti a continui rischi legali. Cantiere360 interviene esattamente su questi punti di rottura, presentandosi non come una semplice vetrina online, ma come l’ecosistema operativo e finanziario definitivo per scalare e proteggere il lavoro di General Contractor e Fornitori.

Connessione intelligente tra cantiere e fornitore (e viceversa)

Il cuore della piattaforma è un algoritmo di Smart Matching bidirezionale. Da un lato, il costruttore non deve più sprecare giornate in lunghe indagini telefoniche: caricando semplicemente la distinta base o il computo metrico, l’Intelligenza Artificiale linguistica estrapola le quantità necessarie e scova istantaneamente chi ha la merce a magazzino al prezzo più competitivo in uno specifico raggio geografico.

Dall’altro lato, i produttori e i fornitori trovano in Cantiere360 uno strumento di vendita attiva: i materiali fermi in magazzino (dead-stock) vengono intercettati dal sistema e proposti come “offerte flash” ai cantieri vicini in tempo reale, liberando capitale improduttivo.

Il sistema Escrow: incasso garantito al 100% e tutela a 60/90 giorni

La più grande rivoluzione portata da Cantiere360 è di natura fintech. Addio agli ordini “sulla fiducia” e all’ansia da mancato pagamento. Grazie al sistema bancario integrato, la piattaforma opera in Escrow (deposito a garanzia). Il fornitore prepara la spedizione merci solo ed esclusivamente dopo che i fondi del costruttore sono stati depositati e congelati in un conto dedicato. A consegna verificata o allo svincolo del SAL (Stato Avanzamento Lavori), la transazione avviene istantaneamente. Il sistema è progettato per blindare e automatizzare anche i pagamenti dilazionati a 60 o 90 giorni: il rischio di insoluto, in questo modo, viene azzerato matematicamente.

Automazione totale: dai controlli legali ai rapportini di cantiere

La gestione quotidiana diventa a prova di errore su entrambi i fronti. L’Intelligenza Artificiale di Cantiere360 automatizza tutti i processi legali e di controllo: monitora in tempo reale la documentazione e i requisiti normativi dei subappaltatori, inibendo automaticamente l’accesso al cantiere in caso di irregolarità. A tutela dell’impresa agisce inoltre il Red Flagging dell’IA: un assistente capace di esaminare contratti complessi in pochi istanti, evidenziando anomalie e clausole sconvenienti prima della firma. L’automazione non si ferma all’ufficio ma scende in campo, assistendo il capo cantiere nella generazione e connessione immediata dei rapportini giornalieri di lavoro.

Ma la vera novità è che Cantiere360 funge da gestionale avanzato anche per i fornitori. Non c’è bisogno di duplicare il lavoro: il sistema offre un’interoperabilità Plug & Play bidirezionale con i gestionali aziendali più diffusi sul mercato. Questo si traduce in “burocrazia zero”: ad ogni spedizione avviata dal portale, Cantiere360 compila e invia automaticamente al committente tutta la documentazione tecnica obbligatoria, senza alcuna faticosa operazione manuale.

Non solo software: innovazione sul campo con il “Cane Robot”

Ad arricchire ulteriormente l’ecosistema tecnologico di Cantiere360, durante il Career Day ha destato molta curiosità la presentazione in anteprima di un progetto nato dalla partnership con TOD System SRL, eccellenza tecnologica calabrese specializzata in robotica e logistica avanzata con sede a Marina di Davoli (CZ) (www.todsystem.com).

Si tratta di un innovativo Robot bipede dalle sembianze canine, un concentrato di tecnologia bionica che funge da estensione hardware della piattaforma, progettato per operare negli ambienti impervi dei cantieri. Questo droide fungerà da supervisore aggiuntivo per la videosorveglianza, pattugliando le aree e verificando in tempo reale che gli operai indossino correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), segnalando anomalie direttamente alla direzione lavori.

Un parterre istituzionale d’eccezione

L’infrastruttura digitale di Cantiere360 e le sue applicazioni sul campo hanno catalizzato l’attenzione delle massime autorità regionali e nazionali presenti all’evento:

Roberto Occhiuto , Presidente della Regione Calabria, che si è complimentato sulle funzionalità della piattaforma e sull’hardware robotico;

, Presidente della Regione Calabria, che si è complimentato sulle funzionalità della piattaforma e sull’hardware robotico; L’Eurodeputata Rosi Princi ;

; Wanda Ferro , Sottosegretario di Stato;

, Sottosegretario di Stato; Aldo Ferrara , Presidente di Unindustria Calabria;

, Presidente di Unindustria Calabria; Luigi Alfieri , Presidente dei Costruttori ANCE Catanzaro;

, Presidente dei Costruttori ANCE Catanzaro; Dario Lamanna , Direttore di Unindustria Calabria;

, Direttore di Unindustria Calabria; S.E. il Prefetto e il Questore, che hanno mostrato grande interesse per i risvolti legati alla legalità, alla trasparenza dei pagamenti e alla sicurezza garantiti dal software.

Le dichiarazioni del Management

“Siamo profondamente onorati dall’attenzione e dal grande supporto ricevuti dalle massime cariche istituzionali presenti oggi,”

ha dichiarato Gianluca Procopio, CEO di Cantiere360.

“Cantiere360 è un progetto dal potenziale profondamente innovativo e so di poterlo affermare con assoluta certezza perché nasce dall’esperienza diretta sul campo: la mia famiglia, con l’impresa Costruzioni Procopio, opera in questo settore da ben quattro generazioni. Conosciamo sulla nostra pelle ogni singola inefficienza, ogni ritardo nei pagamenti e ogni insidia burocratica che le imprese vivono quotidianamente. Abbiamo costruito la soluzione tecnologica definitiva proprio perché noi per primi ne avevamo un disperato bisogno. La visita del Presidente Occhiuto, del Sottosegretario Ferro, dell’Eurodeputata Princi e dei vertici di Unindustria e ANCE conferma che questa visione per un’edilizia più sicura, trasparente ed efficiente è una necessità condivisa a livello nazionale. Sentire le istituzioni così vicine ci dà un’ulteriore spinta per continuare a fare impresa e innovazione sul territorio.”

Sull’architettura tecnologica è intervenuto Francesco Monteleone, CTO di Cantiere360:

“L’edilizia ha vissuto per decenni all’età della pietra digitale, ostaggio di burocrazia asfissiante e ritardi cronici. Con Cantiere360 non abbiamo lanciato un semplice portale, ma un’arma tecnologica di distruzione delle inefficienze. Abbiamo fuso un’Intelligenza Artificiale, capace di interpretare i computi metrici e automatizzare ogni singolo processo operativo, legale e di controllo sul campo, con un’infrastruttura fintech che disintegra l’incubo dei pagamenti a 114 giorni garantendo liquidità certa. Cantiere360 è uno shock di sistema: stiamo trasformando i dati nell’asset più prezioso per il costruttore e l’algoritmo nel miglior alleato commerciale per i fornitori.”

Campagna di Onboarding

In occasione del lancio, Cantiere360 ricorda che le imprese che completeranno l’onboarding nel mese corrente beneficeranno di un tutoraggio VIP dedicato e dell’azzeramento totale delle fee sui primi 3 accordi di Escrow conclusi in app.

Per avviare subito la procedura di registrazione ed entrare nel futuro dell’edilizia: cantiere360.it/registrati

Contatti per la Stampa: Ufficio Stampa Cantiere360