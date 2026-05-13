Reggio, addio a Paola Tripodi. Anassilaos: ‘Professionista stimata e protagonista dello sport’

L’Associazione Culturale Anassilaos – scrive in una nota Stefano Iorfida, Presidente del Sodalizio reggino – partecipa al dolore della famiglia e dell’amico Totò Laganà per la scomparsa della moglie dott.ssa Paola Tripodi, fisioterapista (Università D’Annunzio Chieti-Pescara), Arbitro Internazionale di Pesistica Olimpica dal 1988 a tutt’oggi con sette campionati mondiali, 12 campionati europei, Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 e Arbitro Nazionale del 1979 nonché Presidente di Giuria Nazionale Fijlkam Settore Lotta e Componente nelle Commissioni Nazionali di Gara Pesistica e nel Centro Universitario Sportivo Italiano presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il ricordo di Anassilaos e il Premio Mimosa

Professionista stimata e protagonista dello sport nella nostra Città a livello nazionale e internazionale Ella lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta nel corso della sua attività professionale ammirandone, soprattutto negli ultimi anni, il coraggio e la determinazione nell’affrontare il male contro cui, da sportiva autentica, ha combattuto fino all’ultimo.

Il Premio Anassilaos Mimosa, conferitole l’8 marzo ultimo scorso, nel segnalare e premiare l’intera sua esistenza dedicata alla sport, ha voluto anche sottolinearne la resilienza e la forza d’animo nel tenere testa al male in quella che è stata la sua ultima e difficile battaglia. Da amici piangiamo anche la professionista che è stata a noi vicina nelle difficoltà e nell’assistenza a qualche familiare, sempre disponibile e serena, capace di infondere coraggio nelle situazioni più difficili.