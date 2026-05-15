Nissa-Reggina: designato il direttore di gara della finale play off
L'ultimo atto di un'altra stagione in cui gli amaranto hanno fallito l'obiettivo promozione
15 Maggio 2026 - 10:05 | Redazione
Il match tra Nissa e Reggina è in programma domenica 17 maggio alle ore 16 e metterà di fronte due squadre che arrivano all’ultimo atto della fase playoff dopo una stagione intensa e combattuta.
Sarà Marco Zini della sezione di Udine a dirigere l’incontro, valido per la finale playoff del girone I di Serie D. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Scorteccia di Firenze e Stefano Merlina di Chivasso. Il quarto ufficiale sarà invece Andrea Prencipe di Tivoli.
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