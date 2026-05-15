‘Cultura del rischio e tutele per le PMI’: a Reggio l’incontro promosso da ANCE

L’evento presso la Sala Convegni di Confindustria nasce con l’obiettivo di approfondire i principali aspetti legati alla gestione del rischio, ai profili giuridici e contrattuali nelle opere pubbliche e agli strumenti di tutela a disposizione delle imprese

Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 15.30, presso la Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria in Via del Torrione n. 96, si terrà l’incontro tecnico-professionale dal titolo “Cultura del rischio e tutele per le PMI”, promosso da ANCE Reggio Calabria in collaborazione con AIBA.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire i principali aspetti legati alla gestione del rischio, ai profili giuridici e contrattuali nelle opere pubbliche e agli strumenti di tutela a disposizione delle imprese, in un contesto economico e normativo sempre più articolato e complesso.

I temi al centro dell’incontro

Nel corso dell’incontro verranno affrontati temi di grande attualità per il comparto delle costruzioni, tra cui:

la cultura del rischio e le differenze tra approccio preventivo e reattivo;

i rischi giuridici e contrattuali nelle opere pubbliche e le tutele per le PMI;

gli strumenti di deflazione del contenzioso e le tutele giurisdizionali.

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L’evento è patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e la partecipazione consentirà agli iscritti il riconoscimento dei crediti formativi previsti.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra imprese, professionisti ed esperti del settore, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza nella gestione dei rischi e favorire strumenti utili alla competitività e alla tutela delle aziende del territorio.