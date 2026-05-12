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Festa di fine anno scolastico all’Hostaria dei Campi: menù ad un prezzo speciale

Un’offerta dedicata alle classi e alle comitive di studenti

12 Maggio 2026 - 09:03 | Redazione

Antipasti misti Hostaria Campi

La fine dell’anno scolastico è ormai vicina e, per tanti studenti, cresce la voglia di ritrovarsi con i compagni di classe per una serata diversa dal solito. Un momento per salutarsi, brindare e chiudere in bellezza un altro anno passato tra lezioni, interrogazioni e giornate condivise.

Per chi cerca un locale accogliente nel cuore di Reggio Calabria, con buon cibo, musica e un’atmosfera conviviale, l’Hostaria dei Campi propone una formula pensata proprio per le feste di fine anno scolastico e ha studiato un’offerta dedicata alle classi e alle comitive di studenti, con menù a partire da 16 euro.

Una proposta semplice, accessibile e pensata per permettere ai ragazzi di vivere una serata piacevole, senza rinunciare alla qualità della cucina e al piacere di stare insieme. Tra tavolate, musica e voglia di festa, il locale si propone come una delle soluzioni più adatte per organizzare la festa di fine anno scolastico a Reggio Calabria.

Uno dei punti di forza dell’Hostaria dei Campi è l’attenzione alla qualità delle materie prime. In cucina vengono utilizzati prodotti biologici e a chilometro zero, con una proposta che guarda alla tradizione locale e ai sapori autentici del territorio. Accanto ai piatti tipici, il locale propone anche pizza ad alta digeribilità e stuzzicherie, così da incontrare gusti diversi e rendere la serata adatta a tutti.

L’Hostaria dei Campi riserva attenzione anche a chi ha esigenze alimentari specifiche. Sono infatti disponibili opzioni senza glutine, per permettere a ogni studente di partecipare alla festa con tranquillità e senza rinunciare al gusto.

L’Hostaria dei Campi si trova in via Reggio Campi 1° tronco n.30, a Reggio Calabria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0965 324003.

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