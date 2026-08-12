Alessia Marcuzzi stregata dallo Stretto: ‘Sto impazzendo per la bellezza di questo mare’

La showgirl tra Reggio e Villa. Le sue storie su Instagram tra panorami, vento e latte di mandorla promuovono il nostro mare

Alessia Marcuzzi si lascia conquistare dallo Stretto di Messina. La nota conduttrice televisiva e imprenditrice si trova in questi giorni a Reggio Calabria per festeggiare il compleanno della figlia di una delle sue migliori amiche e, tra un momento di relax e l’altro, ha scelto di raccontare ai suoi follower le bellezze della costa calabrese.

Attraverso diverse storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Marcuzzi ha mostrato il panorama dello Stretto, il mare e i suoi colori, con Messina ben visibile sull’altra sponda.

Alessia Marcuzzi: «Sto impazzendo per la bellezza di questo mare»

L’entusiasmo della conduttrice emerge chiaramente dalle sue parole.

«Sto impazzendo per la bellezza di questo mare e per i suoi colori. Guardate qua. Da perdere la testa».

Nel video Alessia Marcuzzi inquadra il mare dalla costa calabrese e, sullo sfondo, la città di Messina. A colpirla anche le condizioni climatiche dello Stretto, tra vento e acqua fresca, particolarmente apprezzate nelle giornate segnate dalle alte temperature.

«E c’è anche molto vento, con l’acqua fresca. Qui è l’unico posto in cui si può stare in queste giornate così calde».

Poi ancora poche parole, ma eloquenti: «È stupendo, che bello».

Tappa a Villa San Giovanni e il latte di mandorla

Il viaggio di Marcuzzi in riva allo Stretto ha toccato anche Villa San Giovanni. Dalla spiaggia del Kalura, la conduttrice ha condiviso un altro momento della sua giornata, mostrando ai follower anche un bicchiere di latte di mandorla, definito il «più buono del mondo».

Un racconto spontaneo che, attraverso uno dei profili più seguiti dello spettacolo italiano, si è trasformato anche in una vetrina per il territorio reggino e per uno dei panorami più suggestivi della Calabria.

Prima di concludere, Marcuzzi ha ribadito ancora una volta il proprio stupore davanti allo scenario dello Stretto:

«Sono sconvolta dalla bellezza di questo posto. È bellissimo».

Parole che raccontano l’impatto avuto con Reggio Calabria, Villa San Giovanni e lo Stretto di Messina, osservato dalla sponda calabrese e promosso sui social attraverso immagini di mare, vento, colori e panorami che hanno conquistato anche Alessia Marcuzzi.