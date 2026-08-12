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Reggio, Elezione suppletiva: avvisi per la disponibilità scrutatori e presidenti di seggio

Pubblicati gli avvisi per la disponibilità di scrutatori e presidenti di seggio in vista delle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre 2026. Domande entro il 31 agosto e il 21 settembre

12 Agosto 2026 - 09:33 | di Redazione

elezioni regionali calabria ()

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.182 del 7 agosto 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica con il quale è stata indetta l’elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 05-Reggio di Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria per i giorni domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026.

Vengono pubblicati gli avvisi e i modelli di domanda per disponibilità scrutatori e presidenti di seggio per l’elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 05-Reggio di Calabria.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande sono i seguenti:

  • domande disponibilità Scrutatori: entro il 31/08/2026;
  • domande disponibilità Presidenti di Seggio: entro il 21/09/2026.

Al link https://comune.reggio-calabria.it/Notizie/Details/8330 tutte le informazioni.

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