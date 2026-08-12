Regione Calabria, referendum popolare sui sottosegretari: c’è il decreto di Occhiuto
Il presidente Roberto Occhiuto ha indetto il referendum sulla riforma dello Statuto regionale. I calabresi saranno chiamati alle urne domenica 29 novembre 2026. La modifica riguarda anche sottosegretari e composizione della Giunta
12 Agosto 2026 - 09:53 | di Redazione
Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha indetto il referendum popolare sulla riforma dello Statuto regionale.
Si voterà domenica 29 novembre 2026 e alle urne saranno chiamati tutti gli elettori calabresi.
Il referendum sulla riforma dello Statuto regionale
La consultazione riguarda la legge regionale 3 marzo 2026, numero 9, che modifica lo Statuto e interviene sull’assetto istituzionale della Regione, prevedendo tra l’altro l’introduzione della figura dei sottosegretari e l’ampliamento della Giunta.
Il quesito chiede agli elettori se siano favorevoli al testo della legge statutaria approvato dal Consiglio regionale con seconda deliberazione il 27 gennaio 2026.
Resta aperto il contenzioso davanti al Tar
Il referendum arriva dopo che l’Ufficio centrale regionale per il referendum, presso la Corte d’Appello di Catanzaro, ha dichiarato ammissibile la richiesta presentata da sette consiglieri regionali.
Resta aperto il contenzioso davanti al Tar di Catanzaro, che ha fissato al 2 settembre la camera di consiglio sul ricorso presentato dalla Regione. Il decreto precisa che il referendum è indetto nelle more della decisione dell’autorità giudiziaria.
Si voterà dalle 7 alle 22, nella sola giornata di domenica.
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