Reggio, apre Bar Pasticceria Gelateria Logiudice: gusto e tradizione a Condera – FOTO

Nuova apertura in città. Laboratorio artigianale a vista e spazi interni ed esterni. Il locale è stato interamente arredato e attrezzato da Calandruccio 1960

Un nuovo punto di incontro a Reggio Calabria, dove colazione, pasticceria e gelato incontrano i sapori della tradizione e la produzione artigianale. È stato inaugurato nella serata di lunedì 10 agosto il nuovo Bar Pasticceria Gelateria “Logiudice”, situato nella zona di Condera (via Via Reggio Campi II Tronco, 209), nei pressi del cimitero comunale.

Un locale nuovo, progettato per accogliere i clienti durante diversi momenti della giornata e con un elemento centrale ben visibile. Il laboratorio di produzione artigianale a vista. Una scelta che permette di osservare da vicino parte del lavoro che sta dietro alle produzioni di pasticceria e gelateria.

Gli spazi sono stati pensati anche per chi vuole fermarsi e consumare sul posto. Oltre alla parte interna, il Bar Pasticceria Gelateria Logiudice dispone infatti di posti a sedere nella zona antistante il locale e nel cortile retrostante.

Calandruccio 1960 firma il nuovo locale

A realizzare l’intero allestimento è stata Calandruccio 1960, storica azienda reggina specializzata nella progettazione e nella fornitura di arredamenti e attrezzature professionali per attività commerciali.

Dagli arredi alle macchine necessarie per il lavoro quotidiano, il nuovo Bar Pasticceria Gelateria Logiudice è stato interamente arredato e attrezzato da Calandruccio 1960, seguendo un progetto capace di integrare la parte destinata alla clientela con gli spazi operativi e con il laboratorio artigianale.

Particolare attenzione è stata riservata alla funzionalità degli ambienti, ai percorsi di lavoro, alla disposizione delle attrezzature e all’organizzazione dei diversi reparti. Il risultato è un locale moderno e ordinato, costruito attorno alle esigenze di chi vi lavora ma anche al comfort di chi entra per una colazione, un dolce, un gelato o una pausa durante la giornata.

Il progetto seguito da Pietro Calandruccio

Dietro la realizzazione c’è il lavoro di Pietro Calandruccio, che ha seguito gli aspetti legati agli arredi e alle attrezzature professionali.

Una regia unica che ha consentito di coordinare le diverse esigenze del locale, dalla scelta dei materiali alla distribuzione degli spazi, fino alla collocazione delle macchine e alla realizzazione del laboratorio a vista.

L’obiettivo è quello che accompagna da anni il lavoro di Calandruccio 1960: costruire attività nelle quali estetica e funzionalità procedano insieme, con soluzioni studiate sulla base del tipo di servizio e delle necessità operative.

Calandruccio 1960, oltre sessant’anni nel settore

Calandruccio 1960 è una realtà storica di Reggio Calabria, presente sul mercato fin dai primi anni Sessanta e specializzata in arredamenti e attrezzature per attività commerciali food e no food.

L’azienda segue il cliente nelle diverse fasi che portano alla nascita o al rinnovo di un’attività: dalla consulenza alla progettazione, fino alla scelta e alla fornitura di arredi, attrezzature e macchine professionali.

Tra i servizi offerti anche assistenza tecnica e ricambi, un ampio portafoglio di marchi e soluzioni di pagamento dedicate. Un unico interlocutore, quindi, capace di accompagnare l’imprenditore dall’idea iniziale fino all’apertura del locale.

Il nuovo Bar Pasticceria Gelateria Logiudice rappresenta rappresenta una delle più recenti realizzazioni firmate dall’azienda reggina e aggiunge a Condera un nuovo spazio dedicato al gusto e alla produzione artigianale.

Contatti

Bar Pasticceria Gelateria Logiudice

Tel. 0965.337529

Cell. 392.8954847

Calandruccio 1960

Tel. 329.1763920

Sito web: calandruccio1960.it

Facebook: Calandruccio 1960

Instagram: @calandruccio1960_