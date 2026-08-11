Vinitaly, Daniele Romeo (Reggio Futura): ‘Con Cannizzaro la città torna protagonista’

«La straordinaria riuscita di Vinitaly in the City segna un vero e proprio punto di svolta per Reggio Calabria. Ciò che fino a ieri veniva raccontato come impossibile o irrealizzabile, oggi, grazie all’impulso, alla visione e alla determinazione del Sindaco Francesco Cannizzaro, diventa finalmente realtà e patrimonio di tutta la comunità».

Romeo: «Reggio Calabria ha tutte le carte in regola»

A dichiararlo è il capogruppo consiliare di Reggio Futura, Daniele Romeo, commentando il grande riscontro di pubblico e di critica registrato durante l’evento che ha animato la città.

«Voglio rivolgere i miei più sentiti complimenti al Sindaco Cannizzaro per aver creduto fin dal primo momento nella forza di questo progetto e per aver dimostrato nei fatti che Reggio Calabria ha tutte le carte in regola per ospitare e gestire eventi di caratura nazionale e internazionale. La nostra città torna con forza al centro della scena e rivendica con orgoglio il ruolo di protagonista che le spetta anche sul fronte dei grandi appuntamenti culturali, enogastronomici e turistici.

«Reggio vuole cambiare passo»

È stato semplicemente impagabile vedere il nostro splendido Lungomare gremito di cittadini, turisti e appassionati. Ma l’aspetto più bello e gratificante è stato scorgere di nuovo il sorriso e l’entusiasmo sul volto della gente: un segnale chiaro e inequivocabile che Reggio vuole cambiare passo, che le persone hanno voglia di voltare pagina e sono tornate a sperare e a sognare in un futuro diverso e migliore. Questo è solo il primo passo di un percorso che vedrà la nostra comunità guardare avanti con rinnovata fiducia e ambizione».