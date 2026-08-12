Calabria, Occhiuto: ‘Tropea tra i 20 luoghi più belli d’Italia secondo il Times’ – VIDEO

"Simbolo delle nostre coste e di una terra che il mondo continua a scoprire e ad amare" le parole di Occhiuto

Tropea conquista ancora una volta una vetrina internazionale. Il celebre quotidiano britannico The Times ha inserito la perla del Tirreno tra le 20 migliori destinazioni da visitare in Italia, in una selezione pubblicata il 10 agosto e dedicata alle località capaci di raccontare le tante anime del Bel Paese.

Dalle montagne del Trentino alle isole del Mediterraneo, passando per città d’arte, borghi e territori celebri per l’enogastronomia, il viaggio proposto dal giornale britannico attraversa l’intera penisola. E al dodicesimo posto compare Tropea, unica rappresentante della Calabria nella selezione.

Tropea tra le eccellenze italiane scelte dal Times

La località vibonese si ritrova così accanto a destinazioni conosciute in tutto il mondo. Nella lista figurano, tra le altre, le Dolomiti, Cagliari, il Cilento, le Langhe, Procida, il Chianti, la Sicilia, Siena, Matera e Roma. Dopo Tropea trovano spazio Torino, Napoli, le Isole Eolie, Venezia, Bologna, la Costiera Amalfitana, il Lago di Como e Lecce.

Il Times sceglie Tropea soprattutto per la sua capacità di conservare un’atmosfera sospesa nel tempo. Il racconto restituisce l’immagine di una località dove il ritmo della vita mediterranea si intreccia con il mare, le spiagge e le abitudini quotidiane di una comunità ancora fortemente legata alla propria identità.

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Una descrizione che va oltre la singola località. Il quotidiano britannico allarga infatti lo sguardo alla Calabria, sottolineandone il patrimonio naturalistico fatto di due mari, lunghi tratti di costa, spiagge ancora poco affollate, montagne e parchi nazionali.

Il fascino di una Calabria autentica

Nel racconto internazionale, Tropea diventa quindi la porta d’ingresso verso una Calabria ancora tutta da scoprire. Non soltanto mare cristallino e spiagge, ma un territorio nel quale convivono paesaggio, tradizioni e una dimensione mediterranea che continua ad attirare l’attenzione della stampa e dei viaggiatori stranieri.

Il Times suggerisce anche la possibilità di scoprire Tropea attraverso itinerari più ampi nel Sud Italia e cita, tra le strutture nelle quali soggiornare, Villa Paola, ricavata da un antico convento del XVI secolo e affacciata sul Tirreno.

Occhiuto: “La Calabria entra nella selezione del Times”

A commentare il riconoscimento è stato anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che sui social ha sottolineato con un video il valore della presenza di Tropea nella selezione internazionale.

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“La Calabria entra nella selezione del Times dei 20 luoghi più belli da visitare in Italia. A rappresentarla è Tropea, simbolo delle nostre coste e di una terra che il mondo continua a scoprire e ad amare”.

Un nuovo riconoscimento che porta Tropea e la Calabria sotto i riflettori internazionali, in una lista che mette insieme alcune delle destinazioni italiane più conosciute e apprezzate nel mondo.