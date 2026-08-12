Calciomercato Reggina: Bonera su Comi. Le dichiarazioni del tecnico della Pro Vercelli

Nel corso della conferenza stampa tenuta dal tecnico della Pro Vercelli Daniele Bonera, inevitabilmente si è parlato anche di Gianmario Comi, al centro delle notizie di mercato e in maniera specifica nel mirino della Reggina. Ci sono stati momenti in cui veniva addirittura dato per certo il suo passaggio in amaranto. Le dichiarazioni dell’allenatore riportate da magicapro.it nel pomeriggio di oggi: “Per quello che riguarda Comi, onestamente ho parlato con la proprietà a inizio stagione e sappiamo bene cosa ci siamo detti: rimane ovviamente tra di noi. Per quello che mi riguarda, posso dire che dal 6 luglio a oggi Comi è stato un professionista esemplare e, come tale, sono contento di averlo in squadra e di allenarlo. Qui però mi fermo, perché se ci sono sviluppi delle ultime ore, non ne sono al corrente. Fino a ieri sera, questa era la linea“.