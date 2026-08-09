Pescheria Tamiro, quasi un secolo di storia a Reggio: dal 1928 il pesce fresco passa da via De Nava

Una storia familiare che attraversa diverse generazioni e che ha accompagnato anche i cambiamenti del commercio ittico a Reggio Calabria

Tre generazioni, quasi cento anni di attività e una tradizione costruita nel commercio del pesce fresco. La Pescheria Tamiro è una delle attività storiche di Reggio Calabria, con sede in via Giuseppe De Nava 36. Qui dal 1928 la stessa famiglia porta avanti un mestiere tramandato di padre in figlio.

La storia della Pescheria Tamiro nasce nel 1928, lo stesso anno in cui venne costruito il fabbricato che ancora oggi ospita l’attività al civico 36 di via Giuseppe De Nava.

«L’attività era stata avviata dalla nonna di mio padre – racconta Luca Tamiro –. Poi sono arrivati mio nonno, mio padre e oggi ci sono io».

Dallo storico mercato ittico all’ingrosso

La famiglia Tamiro è stata per anni tra gli storici commercianti del mercato ittico del porto di Reggio Calabria, quando rappresentava uno dei principali punti di riferimento cittadini per la compravendita del pesce.

Con la successiva chiusura del mercato, l’attività si è evoluta. Alla vendita al dettaglio è stato affiancato il deposito per il commercio all’ingrosso, permettendo alla pescheria di sviluppare una rete di rapporti diretti con pescatori, barche e importanti fornitori del settore.

È proprio la doppia attività di ingrosso e dettaglio uno degli elementi che caratterizzano oggi la Pescheria Tamiro.

Il contatto diretto con diversi operatori della filiera permette infatti di avere quotidianamente un’ampia disponibilità di prodotto, cercando di mantenere un equilibrio tra qualità, freschezza, scelta e prezzo.

Tamiro e la scelta del pesce esclusivamente fresco

La filosofia della famiglia è rimasta chiara negli anni: puntare sul prodotto fresco.

La pescheria è specializzata nella commercializzazione di prodotti ittici freschi, molluschi e frutti di mare, senza inserire il congelato nella propria proposta.

«La nostra politica è quella di lavorare esclusivamente il fresco. Per noi il congelato non esiste», spiega Luca Tamiro.

Un’impostazione che richiede un rapporto costante con fornitori e pescatori e soprattutto una conoscenza approfondita del prodotto. Un’esperienza maturata in quasi un secolo di attività e diventata uno degli elementi distintivi della pescheria.

Il pesce spada, simbolo della tradizione reggina

Tra le specialità della Pescheria Tamiro c’è soprattutto il pesce spada, prodotto profondamente legato alla storia gastronomica dello Stretto e alla cultura reggina.

Negli ultimi anni Luca Tamiro ha ampliato ulteriormente la rete commerciale dell’attività, creando rapporti con barche e fornitori presenti in diverse zone d’Italia.

Sardegna, Lipari, Ponza, costa ionica e Bagnara sono soltanto alcuni dei territori da cui può arrivare il prodotto.

Una rete costruita proprio per garantire continuità durante tutto l’anno.

«Siamo specializzati nel pesce spada e da noi non manca mai, né in estate né in inverno. È un prodotto molto amato dai reggini e fa parte della nostra cultura e della nostra tradizione. Da Tamiro arriva ogni giorno».

Il pesce spada rappresenta quindi non soltanto uno dei prodotti principali della pescheria, ma anche il punto d’incontro tra l’attività commerciale e una tradizione gastronomica che nello Stretto conserva ancora oggi un valore particolare.

Dal 2016 spazio anche alla gastronomia e al pronto cuoci

Nel 2016 la Pescheria Tamiro è stata ampliata e completamente rinnovata. Un intervento che ha segnato una nuova fase della sua storia.

Accanto alla vendita tradizionale è stata infatti realizzata un’area dedicata al pronto cuoci e alla gastronomia di pesce, con preparazioni pensate per essere portate a casa e cucinate facilmente.

Un servizio nato per rispondere alle nuove abitudini dei clienti senza modificare il principio alla base dell’attività: partire sempre dal prodotto fresco.

La famiglia sta già programmando un nuovo intervento di rinnovamento degli spazi, proseguendo quel percorso di evoluzione che negli anni ha consentito a un’attività nata nel 1928 di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Quasi cento anni della stessa famiglia dietro il bancone

Dietro il bancone di via Giuseppe De Nava rimane soprattutto una storia reggina.

Una storia iniziata quasi un secolo fa e portata avanti sempre dalla stessa famiglia, attraversando generazioni, trasformazioni del settore e cambiamenti della città.

Oggi Luca Tamiro ha assunto pienamente la gestione dell’attività, ampliando i rapporti commerciali e sviluppando ulteriormente il settore dell’ingrosso, senza perdere il legame con il lavoro costruito da chi lo ha preceduto.

Pescheria Tamiro si trova in via Giuseppe De Nava 36, a Reggio Calabria, nello stesso luogo dove tutto ebbe inizio nel 1928. Una continuità che racconta quasi cento anni di commercio ittico, esperienza e tradizione familiare.

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