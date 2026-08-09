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Calciomercato Reggina: parla l’agente di Comi e lo spinge verso l’amaranto

La società è alla ricerca di un attaccante di categoria superiore. Diversi i profili sondati, la forte concorrenza su Patierno

09 Agosto 2026 - 10:34 | Redazione

Calciomercato Reggina: parla l’agente di Comi e lo spinge verso l’amaranto

Andrea Fontana, avvocato e agente sportivo tra gli altri anche di Gianmario Comi, ha parlato ai microfoni di ReggioTv: “Comi è un bomber di razza, un attaccante vero, che nelle ultime stagioni è andato costantemente in doppia cifra. In quella categoria potrebbe garantire 20-25 reti, fondamentali per riportare la Reggina nello spazio che merita nel calcio professionistico“.

La Reggina lavora su profili di categoria superiore e di conseguenza le trattative diventano più complicate. L’esempio più recente riguarda Patierno, obiettivo principale. Nonostante la proposta sia di alto livello e l’ultimo rilancio, la società amaranto si trova di fronte ad una agguerrita concorrenza in serie C. Su di lui c’è forte il Catania, oggi avvantaggiato anche dalla possibilità di lavorare su uno scambio, certamente non alla pari, con l’Avellino, squadra interessata a Jimenez.

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