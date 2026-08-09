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Trapani: l’ex amaranto Aronica sulle favorite e sulla Reggina

L'allenatore dei granata mette quattro squadre davanti al suo Trapani, per la vittoria del campionato

09 Agosto 2026 - 10:12 | Redazione

Totò Aronica

Ai microfoni di Balarm Tv, l’allenatore del Trapani Salvatore Aronica, ex calciatore della Reggina: “Il girone I è sempre quello un po’ più agguerrito: non ci saranno napoletane, però ci sono delle squadre che l’anno scorso hanno fatto molto bene come la Nissa, la Reggina, l’Igea Virtus, l’Athletic Palermo, che metto in ordine davanti a noi perché hanno già un campionato in più di esperienza in questa categoria e quindi saremo pronti a battagliare con queste quattro, più il Siracusa. Sarà sicuramente un campionato avvincente, dove chi avrà nervi saldi e programmazione potrà arrivare in fondo“.

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