Trapani: l’ex amaranto Aronica sulle favorite e sulla Reggina

Ai microfoni di Balarm Tv, l’allenatore del Trapani Salvatore Aronica, ex calciatore della Reggina: “Il girone I è sempre quello un po’ più agguerrito: non ci saranno napoletane, però ci sono delle squadre che l’anno scorso hanno fatto molto bene come la Nissa, la Reggina, l’Igea Virtus, l’Athletic Palermo, che metto in ordine davanti a noi perché hanno già un campionato in più di esperienza in questa categoria e quindi saremo pronti a battagliare con queste quattro, più il Siracusa. Sarà sicuramente un campionato avvincente, dove chi avrà nervi saldi e programmazione potrà arrivare in fondo“.