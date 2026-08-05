Riva Beach Festival, al ‘Vulcano’ 11 ore di musica con Steve Aoki e Sick Luke

La festa inizierà alle 17:00 e proseguirà fino alle 4:00 del mattino. Al centro del programma due nomi capaci di richiamare appassionati di musica elettronica, trap e rap: Steve Aoki e Sick Luke. La presenza del dj statunitense e la location di Gioia Tauro sono confermate anche dalla piattaforma ufficiale TicketSms.

Steve Aoki porta il suo show internazionale in Calabria

La grande attrazione del Riva Beach Festival sarà Steve Aoki, dj e produttore statunitense conosciuto in tutto il mondo per i suoi spettacoli ad alta energia.

Fondatore dell’etichetta indipendente Dim Mak Records, Aoki ha costruito una carriera attraversando musica elettronica, dance e contaminazioni pop, collaborando con numerosi artisti internazionali. Nel corso della sua carriera ha ottenuto due candidature ai Grammy Awards: una per l’album Wonderland e una per il film musicale I’ll Sleep When I’m Dead.

Il suo arrivo a Gioia Tauro trasformerà il Vulcano Beach Club in un grande spazio dedicato alla musica elettronica. Un’esibizione pensata per far ballare il pubblico fino alle prime ore del mattino.

Sick Luke, il produttore che ha segnato la trap italiana

Sul palco anche Sick Luke, tra i producer più influenti della scena rap e trap italiana.

Dopo aver contribuito al successo della Dark Polo Gang, Sick Luke ha lavorato con alcuni dei principali protagonisti della musica italiana. Il suo primo producer album, X2, ha raggiunto i vertici delle classifiche ed è stato certificato doppio platino. Nel 2025 ha pubblicato Dopamina, progetto costruito attraverso diciotto collaborazioni e nuove contaminazioni musicali.

Al Riva Beach Festival porterà un set fatto di beat, hit e sonorità che hanno accompagnato l’evoluzione della trap italiana negli ultimi anni.

Hemel e gli artisti resident completano la line-up

La giornata sarà aperta e accompagnata anche da Hemel, dj emergente della scena romana. Il suo sound elettronico e orientato al club farà da collegamento tra le diverse fasi dell’evento, preparando il pubblico agli spettacoli principali.

Spazio anche agli artisti resident Rays, Francesco Cafaro, Andreone ed Elisa Campolo. Ad accompagnare le esibizioni sarà la voce di Gabriele Marchesano.

Una line-up costruita per offrire undici ore senza interruzioni, alternando musica elettronica, rap, trap e sonorità da beach club.

Riva Beach Festival: appuntamento il 10 agosto

Il Riva Beach Festival inizierà alle ore 17:00 di lunedì 10 agosto e terminerà alle 4:00. La location sarà il Vulcano Beach Club di Gioia Tauro.

Un lungo viaggio musicale nella notte di San Lorenzo, con due ospiti di livello internazionale e una squadra di dj pronta ad accompagnare il pubblico dal pomeriggio fino all’alba.