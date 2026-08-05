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Reggina-Bruinese: le scelte di Marchionni. L’undici iniziale amaranto. Reis subito dentro

C'è molta curiosità soprattutto riguardo lo schieramento tattico

05 Agosto 2026 - 17:40 | Redazione

Michele Guida

Mister Marchionni getta subito nella mischia Matheus Reis con Michele Guida a supporto, sono entrambi ex Savoia. Tra i pali schiera Lagonigro, poi Anton, Domenico Girasole e Fazio in difesa, Baggi, Franchini, Laaribi, Rotulo, De Mori sulla mediana e in avanti Guida e Reis. Lo schieramento tattico potrebbe variare.

In panchina: Blazevic, Lancini, Runza, R. Girasole, Specker, Palmieri, Acquadro, Abonckelet, Porcino, Alma, Toscano, Verduci.

Anton è un 2008 aggregato in prova, insieme al secondo portiere Blazevic (2008).

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