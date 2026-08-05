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Calciomercato Reggina: ufficiale Matheus Reis. La formula del contratto

Lo scorso anno ha vinto il campionato con il Savoia

05 Agosto 2026 - 16:55 | Comunicato

Matheus Reis

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matheus Reis Daquinto.

L’attaccante italo brasiliano, nativo di Dourados, ha iniziato il proprio percorso in Italia dopo l’esperienza con i brasiliani del Votuporanguense. Messosi in luce nella primavera del Lecco e nella prima squadra del Locri (con i lombardi ha raggiunto la doppia cifra), la scorsa stagione è approdato al Savoia dopo una brevissima parentesi in quel di Messina. Nelle fila dei campani, il classe 2004 ha ottenuto la promozione in C, collezionando ventitré presenze e realizzando due reti.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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