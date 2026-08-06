Tutto pronto per il Trunca Etno Fest 2026: musica, moda e sapori
Trunca Etno Fest 2026 a Reggio Calabria: quattro serate gratuite tra moda, musica popolare, salsicciata e sapori tradizionali dall’11 al 14 agosto
06 Agosto 2026 - 18:02 | Comunicato Stampa
Dal 11 al 14 agosto, la piazza di Trunca si accende con un mix unico di cultura, moda, e tanta musica popolare… e sapori di altri tempi con panini dal gusto irresistibile !
11 Agosto col Fashion Day a Trunca una passerella di Moda di eleganza e creatività a cura di Antonio Sapone, una sfilata sotto le stelle nella serata dedicata alla moda, con anche la sfilata dei bambini, oltre che degli abiti di Alta Moda e numerosi artisti presenti !
Il programma del Trunca Etno Fest 2026
Il 12 Agosto il V Memorial dedicato all’artista Nino Paviglianiti prematuramente scomparso a cui è dedicato il Memorial.
Per il Memorial musica dal cuore della nostra terra con i Dipendedite ospiti speciali.
Il 13 Agosto con Peppe Sapone Trio ospiti i suonatori dei raduni di musica tradizionale.
Il 14 Agosto la rinomata Salsicciata in Piazza giunta alla sua 23° edizione, la serata finale dove gusto e tradizione si incontrano.
Artisti della serata i Parafonè, simbolo della musica popolare calabrese che chiuderanno il festival con una serata esplosiva, !
Durante tutte e 4 le serate si potranno gustare panini con salsiccia, peperonata, col pane di Trunca, ed ancora con le “‘mboffe” di vitello un piatto tradizionale e gustosissimo – il palato vuole la sua festa!
Quattro serate a ingresso libero nella piazza di Trunca
Tutti gli eventi si terranno nella piazza di Trunca con ingresso libero!
Quattro serate dedite a far rivivere l’anima della Calabria con la sua cultura, folklore, suoni danze, sapori, emozioni, classe e storia.
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