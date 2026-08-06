Turismo in Calabria, Occhiuto: ‘Accogliere i flussi record di turisti’

“In Calabria ci si è abituati a pensare che il pubblico debba e possa fare tutto. Il pubblico, come abbiamo visto oggi, ha fatto investimenti importanti per abilitare il mercato, per fare in modo che si sviluppi il mercato turistico.

Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine della presentazione dell’anteprima dello studio realizzato da Teha group (The European House – Ambrosetti) “L’impatto delle politiche e degli investimenti in destination marketing sull’attrattività e competitività territoriale: il caso Calabria”, presentato nel corso di una conferenza stampa a Falerna (CZ).

“Abbiamo bisogno – ha detto Occhiuto – di stabilimenti balneari che stiano aperti anche a marzo, aprile; abbiamo fatto delibere di Giunta per invitare i Comuni a fare i Piani spiaggia e gli stabilimenti balneari a restare aperti oltre la stagione estiva.

Però sono tutti investimenti che devono fare i privati e i Comuni. La Regione fa tutto quello che può fare ma si aspetta che anche il settore privato, il mercato, faccia il suo dovere”.