I numeri del turismo in Calabria: 47 milioni generano 5,8 miliardi

Nel triennio 2023-2025 la Regione Calabria ha investito 47 milioni in destination marketing, cifra che ha generato un impatto economico totale di 5,8 miliardi di euro, corrispondente al 14,1% del Pil calabrese nel periodo considerato.

Il giro d’affari complessivo ha visto una crescita costante: 1,6 miliardi del 2023, 1,8 miliardi nel 2024, 2,4 miliardi nel 2025.

Lo studio sull’impatto del destination marketing

È quanto emerge dall’anteprima dello studio realizzato da Teha group (The European House – Ambrosetti) “L’impatto delle politiche e degli investimenti in destination marketing sull’attrattività e competitività territoriale: il caso Calabria”, presentato nel corso di una conferenza stampa a Falerna (CZ) alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e dell’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese.

Tra il 2021 e il 2025 gli arrivi turistici totali nella regione sono cresciuti a un ritmo quasi tre volte superiore rispetto al periodo 2015-2019: +75,2% rispetto al +28%. A trainare sono gli arrivi dall’estero che nel 2025 hanno toccato quota 23% sul totale, record storico, con una crescita del 45,6% rispetto al 2024, dato che colloca la Calabria seconda dietro la Puglia (+54,9%) e davanti alla Sardegna (+42,5%).

La spesa dei viaggiatori stranieri in Calabria

Lo studio registra inoltre per la Calabria la spesa media più elevata tra i viaggiatori stranieri nel Sud Italia: 1.114,6 euro, per complessivi 474 milioni nello scorso anno. La regione si colloca così al primo posto nel Mezzogiorno, con il +91,3%, per crescita della spesa totale dei turisti stranieri tra il 2024 e il 2025.