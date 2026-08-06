Ponte sullo Stretto, Minasi: ‘Momento storico’
“Il vecchio appalto resta solido e valido”: Minasi esulta per la svolta sul Ponte e attacca le opposizioni. “Polverizzate le ennesime fake news”
06 Agosto 2026 - 16:20 | Comunicato Stampa
“Gli straordinari risultati e gli avanzamenti decisivi ottenuti in questo passaggio fondamentale rappresentano la vittoria della concretezza, della visione politica e della determinazione del Governo Meloni e della Lega.
Esprimo il mio più vivo apprezzamento e un profondo senso di orgoglio per i traguardi raggiunti, che confermano come la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina sia ormai un processo virtuoso e irreversibile per tutto il Paese.
L’approvazione in Consiglio dei Ministri della delibera Iropi, nell’ambito dell’articolo 6.4 Habitat, costituisce il coronamento di un lavoro rigoroso e puntuale portato avanti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Grazie all’impegno costante del Ministro Matteo Salvini, abbiamo dimostrato che l’Italia è in grado di guidare grandi opere strategiche garantendo la massima tutela ambientale, dopo i successi già ottenuti con le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)”, dichiara la senatrice leghista Tilde Minasi.
Minasi: “Dall’Unione Europea un chiarimento inequivocabile”
“A questo passaggio fondamentale dell’esecutivo nazionale si aggiunge il chiarimento inequivocabile giunto dall’Unione Europea, che smentisce categoricamente le narrazioni allarmistiche delle opposizioni. La Commissione Ue ha riconosciuto la piena conformità del progetto con la Direttiva Appalti, confermando che l’aggiornamento del corrispettivo per il Contraente Generale rientra perfettamente nel limite del 50% e che l’aumento del corrispettivo è legato prevalentemente alla variazione dei prezzi dei materiali.
Come opportunamente sottolineato dall’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, non c’è alcuna necessità di indire una nuova gara. Il vecchio appalto resta solido, valido e pienamente legittimato dal diritto dell’Ue, polverizzando le ennesime fake news costruite contro quest’opera”, prosegue la parlamentare della Lega.
Il Ponte come motore di sviluppo del Mezzogiorno
“In questo momento storico di ritrovata stabilità contabile e giuridica, l’infrastruttura dimostra di essere non soltanto un’opera d’ingegneria da primato mondiale, ma il vero motore del riscatto economico, occupazionale e sociale dell’intero Mezzogiorno.
La sinergia tra le istituzioni nazionali ed europee conferma che il nostro Sud è pronto a diventare il cuore pulsante dell’innovazione e delle infrastrutture europee. Continueremo a lavorare con determinazione al fianco del Ministro Matteo Salvini e di tutto l’esecutivo per garantire ai nostri cittadini il futuro, la modernità e lo sviluppo che attendono da anni”, conclude la senatrice Tilde Minasi.
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