Ponte sullo Stretto, Minasi: ‘Momento storico’

“Gli straordinari risultati e gli avanzamenti decisivi ottenuti in questo passaggio fondamentale rappresentano la vittoria della concretezza, della visione politica e della determinazione del Governo Meloni e della Lega.

Esprimo il mio più vivo apprezzamento e un profondo senso di orgoglio per i traguardi raggiunti, che confermano come la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina sia ormai un processo virtuoso e irreversibile per tutto il Paese.

L’approvazione in Consiglio dei Ministri della delibera Iropi, nell’ambito dell’articolo 6.4 Habitat, costituisce il coronamento di un lavoro rigoroso e puntuale portato avanti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Grazie all’impegno costante del Ministro Matteo Salvini, abbiamo dimostrato che l’Italia è in grado di guidare grandi opere strategiche garantendo la massima tutela ambientale, dopo i successi già ottenuti con le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)”, dichiara la senatrice leghista Tilde Minasi.