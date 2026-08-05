Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Ok a relazione IROPI è passaggio fondamentale in vista del CIPESS’

L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha commentato la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della delibera in merito alle motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico ovvero la “Relazione IROPI” in attuazione dell’articolo 6.4 della direttiva UE Habitat per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

“L’approvazione della Relazione IROPI – ha commentato Ciucci – è un altro passaggio fondamentale, in vista della nuova delibera che dovrà assumere il CIPESS. Testimonia ulteriormente la volontà dell’intero Governo, del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di realizzare l’Opera, in linea con il dettato del Decreto Legge n. 32, volto a conformarsi ai rilievi della Corte dei conti e ottenere una registrazione piena della delibera di approvazione del progetto”.