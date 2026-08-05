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Ponte sullo Stretto, ok del Cdm alla delibera Iropi

"Un passo importante che conferma come l'iter del Ponte sullo Stretto di Messina stia andando avanti. Grazie all'impegno di Salvini"

05 Agosto 2026 - 08:17 | di Redazione

Ponte Sullo Stretto Di Messina (1)

“Grazie all’impegno del Ministro Salvini, il Consiglio dei Ministri ha approvato la
delibera Iropi”, la procedura e relazione tecnica che il governo italiano ha adottato nell’ambito delle procedure previste dall’articolo 6.4 Habitat dell’Unione Europea. Così il Mit in una nota.

“Un passo importante che conferma come l’iter del Ponte sullo Stretto di Messina stia andando avanti, considerato anche che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) sono state completate con successo”, spiega il ministero.

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