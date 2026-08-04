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Cantalupa: Reggina, doppia seduta alla vigilia del primo test

In giornata altri due colpi importanti in entrata

04 Agosto 2026 - 22:11 | Redazione

Allenamento Reggina

“Seconda doppia seduta settimanale in quel di Cantalupa, alla vigilia del primo allenamento congiunto che si terrà domani con la Polisportiva Bruinese.

Agli ordini di mister Marchionni e del suo staff, gli amaranto questa mattina si sono alternati in gruppi, tra esercizi di potenziamento in palestra e lavoro tattico su calci piazzati in fase difensiva e offensiva.

L’allenamento pomeridiano ha visto la squadra esercitarsi inizialmente sul possesso palla, subito dopo partitella “a pressione” con sponde e partitella undici contro undici sui 65 metri. Prima del rompete le righe, nuove prove inerenti i calci piazzati”.

In giornata la società ha ufficializzato lo staff medico e tecnico e poi il difensore Lancini e il centrocampista Acquadro.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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