Cantalupa: Reggina, doppia seduta alla vigilia del primo test
In giornata altri due colpi importanti in entrata
04 Agosto 2026 - 22:11 | Redazione
“Seconda doppia seduta settimanale in quel di Cantalupa, alla vigilia del primo allenamento congiunto che si terrà domani con la Polisportiva Bruinese.
Agli ordini di mister Marchionni e del suo staff, gli amaranto questa mattina si sono alternati in gruppi, tra esercizi di potenziamento in palestra e lavoro tattico su calci piazzati in fase difensiva e offensiva.
L’allenamento pomeridiano ha visto la squadra esercitarsi inizialmente sul possesso palla, subito dopo partitella “a pressione” con sponde e partitella undici contro undici sui 65 metri. Prima del rompete le righe, nuove prove inerenti i calci piazzati”.
In giornata la società ha ufficializzato lo staff medico e tecnico e poi il difensore Lancini e il centrocampista Acquadro.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie