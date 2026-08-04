Cantalupa: Reggina, doppia seduta alla vigilia del primo test

“Seconda doppia seduta settimanale in quel di Cantalupa, alla vigilia del primo allenamento congiunto che si terrà domani con la Polisportiva Bruinese.

Agli ordini di mister Marchionni e del suo staff, gli amaranto questa mattina si sono alternati in gruppi, tra esercizi di potenziamento in palestra e lavoro tattico su calci piazzati in fase difensiva e offensiva.

L’allenamento pomeridiano ha visto la squadra esercitarsi inizialmente sul possesso palla, subito dopo partitella “a pressione” con sponde e partitella undici contro undici sui 65 metri. Prima del rompete le righe, nuove prove inerenti i calci piazzati”.

In giornata la società ha ufficializzato lo staff medico e tecnico e poi il difensore Lancini e il centrocampista Acquadro.