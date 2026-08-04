Rifiuti a Reggio, Cannizzaro rilancia la stretta: droni e 50 telecamere contro gli incivili

L’obiettivo è individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni illeciti: 'Tolleranza zero', ribadisce il sindaco Cannizzaro. VIDEO

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, rilancia attraverso un nuovo video pubblicato sui social la stretta contro chi abbandona rifiuti e ingombranti sul territorio comunale.

Il primo cittadino ha mostrato l’ultima novità rappresentata dall’utilizzo dei droni, che affiancheranno i controlli sul territorio e le attività della Polizia locale. Una misura che si aggiunge alle 50 telecamere già annunciate nei giorni scorsi.

La Giunta comunale ha infatti approvato la delibera che consentirà di installare gli impianti di videosorveglianza in diversi punti della città, lungo tutto il comprensorio compreso da Catona a Bocale.

L’obiettivo è individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni illeciti, soprattutto nelle zone che negli ultimi anni sono state trasformate in discariche a cielo aperto.

Cannizzaro aveva già chiarito il senso dell’intervento: non una caccia al cittadino, ma una caccia ai trasgressori. Con l’impiego dei droni e delle telecamere, l’amministrazione punta ora a rendere i controlli più capillari e a contrastare un fenomeno che continua a incidere sul decoro urbano.