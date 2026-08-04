Aeroporto di Reggio e sentenza Sogas, Dieni all’attacco: ‘Catalfamo si dimetta’

"Il sindaco Cannizzaro avrebbe dovuto usare particolare prudenza nella composizione della propria Giunta. La nomina di Catalfamo è stata una sua scelta politica e oggi spetta a lui trarne le conseguenze"

«Non ho atteso la sentenza di oggi per denunciare quanto stava accadendo alla Sogas e all’Aeroporto dello Stretto. Lo feci mentre la crisi era ancora in corso, quando lo scalo perdeva voli, passeggeri e prospettive e gran parte della politica reggina preferiva minimizzare o tacere».

Lo afferma Federica Dieni, già parlamentare, commentando la sentenza civile pronunciata dal Tribunale di Catanzaro sulla gestione della società aeroportuale reggina.

Le denunce di Dieni sulla gestione Sogas

«Già nel 2015 – ricorda Dieni – chiesi pubblicamente l’allontanamento dei vertici della Sogas, denunciando una gestione che aveva condotto l’aeroporto sull’orlo del baratro.

Nel dicembre 2016 sollecitai espressamente l’intervento della magistratura affinché facesse luce sui compensi dei manager e accertasse le eventuali responsabilità legate al fallimento della società e al declino dello scalo. Nel 2017 chiesi inoltre che gli ex amministratori restituissero le somme eventualmente percepite senza titolo».

«Le mie denunce, dunque, non nascono oggi, quando sarebbe facile prendere le distanze. Risalgono agli anni in cui quella gestione produceva i suoi effetti e il territorio ne pagava direttamente le conseguenze».

Secondo quanto riportato dalla stampa, la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Catanzaro ha condannato in solido alcuni ex amministratori e componenti del collegio sindacale della Sogas al risarcimento complessivo di 12,3 milioni di euro, oltre agli interessi, in favore della curatela fallimentare.

Tra gli ex componenti del consiglio di amministrazione destinatari della condanna figura anche Domenica Catalfamo, oggi assessore del Comune di Reggio Calabria.

“Catalfamo deve dimettersi”

«La sentenza non è definitiva e potrà essere impugnata. Il diritto di difesa deve essere pienamente rispettato. Ciò non impedisce, tuttavia, di formulare fin da ora una valutazione politica su una decisione di tale portata».

«Per questa ragione – prosegue l’ex parlamentare – Domenica Catalfamo deve dimettersi dall’incarico di assessore. Qualora non lo faccia spontaneamente, il sindaco Francesco Cannizzaro deve revocarle le deleghe. Diversamente, sarà lui ad assumersi davanti alla città la responsabilità politica della sua permanenza in Giunta».

Dieni richiama anche il contesto politico nel quale maturò la crisi della società aeroportuale.

Il richiamo alla stagione politica della Provincia

«In quegli anni la Provincia di Reggio Calabria, azionista pubblico di riferimento della Sogas, era guidata da Giuseppe Raffa e Francesco Cannizzaro sedeva nel Consiglio provinciale all’interno della maggioranza che sosteneva quella amministrazione. Sul piano politico, dunque, quella stagione non è estranea né a Raffa né a Cannizzaro. Gli indirizzi e le scelte assunti dalla Provincia nei confronti della società appartengono alla responsabilità politica di quella maggioranza».

«Proprio per questo Cannizzaro avrebbe dovuto usare particolare prudenza nella composizione della propria Giunta. La nomina di Catalfamo è stata una sua scelta politica e oggi spetta a lui trarne le conseguenze».

“La politica deve assumersi le proprie responsabilità”

«Non si tratta di sostituirsi ai giudici o di presentare come definitiva una decisione che non lo è. Si tratta di difendere la credibilità delle istituzioni e di riconoscere che la responsabilità politica ha tempi e criteri diversi da quella giudiziaria».

«Spetterà alla curatela utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge per ottenere il pagamento delle somme riconosciute dal Tribunale, ferme restando le eventuali impugnazioni e le decisioni dei successivi gradi di giudizio».

«Reggio Calabria – conclude Federica Dieni – ha pagato per anni il fallimento della Sogas, l’indebolimento dell’aeroporto e l’incertezza vissuta dai lavoratori e dall’intero territorio. La giustizia continuerà a fare il proprio corso. La politica, invece, deve assumersi subito le proprie responsabilità: Catalfamo si dimetta e, qualora non lo faccia, Cannizzaro le revochi le deleghe».