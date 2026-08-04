Da Cosmo ad Apparat, il Color Fest accende la Calabria

Dall’11 al 13 agosto il Color Fest torna in Calabria per una XIV edizione che conferma il festival tra gli appuntamenti culturali più riconoscibili del Sud Italia. Tra concerti, arte pubblica, installazioni, esperienze partecipative e un pubblico atteso da tutta la Calabria, dall’Italia e dall’estero, la Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme si prepara a vivere tre giorni di musica e condivisione.

Per tre giorni una spiaggia affacciata sul Tirreno si trasformerà in uno dei luoghi più vivi della musica contemporanea italiana. Sei palchi, concerti dall’alba fino a notte fonda, installazioni artistiche, esperienze partecipative e un programma che intreccia musica, paesaggio e comunità daranno vita a un festival che continua a evolversi senza perdere la propria identità.

Una line-up che guarda al presente

L’edizione 2026 riunisce alcuni dei protagonisti più interessanti della scena internazionale e italiana, attraversando elettronica, indie, rock, cantautorato e sperimentazione. Una line-up costruita non seguendo le classifiche, ma l’idea di un festival che continua a essere luogo di ricerca, scoperta e incontro tra linguaggi diversi.

L’apertura è fissata alle 16:30 di martedì 11 agosto. La prima giornata accompagnerà il pubblico fino a notte inoltrata con i live sul Cupra Stage “Palco dei Tramonti” di Apparat in full band e C’mon Tigre, insieme ai concerti in pineta di James Holden & Wacław Zimpel, Faccianuvola, Prima Stanza a Destra, Gaia Banfi e Labadessa e, tra Future e Marley Stage, di Speedy + Cimini, Kyunos e Lillo Morreale e il set notturno di Fabio Nirta.

Cosmo all’alba e il programma del 12 agosto

Uno dei momenti più suggestivi dell’edizione 2026 arriverà mercoledì 12 agosto. Alle 7:30 del mattino, mentre il sole sorge illuminando il Golfo di Sant’Eufemia, Cosmo inaugura la giornata con un live al mattino.

Da quel momento il festival proseguirà fino alle 2:15 di notte, attraversando quattro palchi, il tradizionale tuffo collettivo in mare, il tramonto accompagnato dalla musica di Sébastien Tellier, i live di The Zen Circus, Tutti Fenomeni, Yīn Yīn, Nico Arezzo con Anna Castiglia, fino al dj set conclusivo di Populous, e ancora Rosita Brucoli, Velia, Hugo Sanchez con Vagliolise e NaDiavl, Cool Cats e Daniele Giustra.

Il gran finale del 13 agosto

Giovedì 13 agosto sarà il giorno del gran finale, con Dimartino, Deadletter, La Niña, Django Django, Mai Mai Mai, il dj set di Okgiorgio, e ancora Bonzo & Belmonte, Bassoprofilo, Alessandro Fiore chiamati a chiudere tre giorni che raccontano il presente della musica senza confini di genere.

Oltre la musica

Color Fest continua a distinguersi per una proposta che va oltre il cartellone dei concerti. L’edizione 2026 ospiterà la collaborazione con Gulìa Urbana, realtà impegnata nella promozione dell’arte urbana contemporanea, che porterà all’interno del festival interventi artistici e opere site-specific capaci di dialogare con il paesaggio della Riviera dei Tramonti e con gli spazi del festival.

Accanto all’arte pubblica debutta “Note dolenti – l’angolo del lamento”, uno spazio curato dal Festival del Lamento, aperto allo sfogo, al racconto e alla leggerezza, che conferma la volontà del festival di costruire relazioni oltre il palco.

Dalle 19:00, nella pineta durante tutta la tre giorni, spazio anche a “Tarocchi al tramonto”, letture individuali di tarocchi a cura di Morgy’s Tarot. Tra le altre attività, in programma nella giornata di domenica, anche Yoga Color, alle 7:30 nella pineta, Run by the Sea, alle 9:30 dal Lido Color, e TreSeiZero, dalle 14:00 sempre al Lido Color.

Camping, biglietti e patrocinio

Anche il camping torna protagonista, non soltanto come area dedicata all’accoglienza, ma come luogo di incontro, dj set, performance e socialità, contribuendo a rendere il Color Fest un’esperienza continua, vissuta ben oltre gli orari dei concerti.

I biglietti e gli abbonamenti per Color 2026 sono disponibili su www.colorfest.it/tree. Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme.