Calciomercato Reggina: adesso è ufficiale, arriva il difensore Lancini

Esperienza e qualità per il reparto arretrato amaranto. Altro specialista in promozioni

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Lancini.

Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, il difensore centrale nativo di Chiari ha esordito tra i professionisti con lo stesso club lombardo, disputando sei campionati in serie B culminati con la promozione in A nella stagione 2018/2019. Subito dopo il passaggio al Palermo, contrassegnato da altre due promozioni: la prima dalla D alla C nella stagione 2019/2020 , la seconda dalla C alla B nella stagione 2021/2022. Il poker di campionati vinti risale invece alla stagione 2024/2025, con Lancini che ha ottenuto la promozione in B indossando la maglia del Pescara.

Nello scorso torneo, il classe 1994 è stato protagonista in quel di Campobasso: trenta presenze come titolare e due reti, tra campionato e playoff.