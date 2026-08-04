Calciomercato Reggina: grande colpo a centrocampo, ufficiale Acquadro

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Acquadro.

Il centrocampista centrale 1996 nativo di Gattinara, cresciuto calcisticamente con il Palermo, nelle ultime tre stagioni vanta altrettante promozioni dalla D alla C: primo posto nel girone I con Trapani (2023/2024) e Siracusa (2024/2025), mentre nella scorso campionato, con la Scafatese, oltre alla vittoria del girone G è arrivata anche la conquista dello Scudetto di categoria. A completare il notevolissimo palmares, la cavalcata trionfale con il Venezia (2015/2016 e 2016/2017): nelle fila lagunari, doppio salto dalla D alla B e coppa Italia di serie C.