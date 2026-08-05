Serie D: i ripescaggi diventano sei per una clamorosa esclusione

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato l’elenco delle cinque squadre ripescate nel campionato di serie D (Lascaris, Fiorenzuola, Grassina, Castellanzese, Derthona). La decisione ufficiale era stata rinviata per ulteriori approfondimenti che sono venuti fuori nella giornata di oggi, con la clamorosa esclusione del Fasano e il sesto ripescaggio a vantaggio del Tropical Coriano.

Ovviamente la decisione della Covisod ha scatenato la reazione del club pugliese che ha già annunciato ricorso.

Così la Covisod

“Le motivazioni addotte dal club non sono state ritenute sufficienti a sanare le irregolarità riscontrate nella fase di verifica della documentazione“.

Il comunicato del Fasano

“Nonostante le ampie rassicurazioni ricevute negli scorsi giorni da parte degli organi competenti, la Co.Vi.So.D. in data odierna ha espresso parere negativo riguardo l’iscrizione al campionato di Serie D 2026/27. Il club annuncia comunque che, dopo aver ricevuto e letto nella giornata di domani le motivazioni riguardo questa decisione, presenterà immediato ricorso d’urgenza dinanzi a chi di competenza”.